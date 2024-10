Reapareció Mauricio Macri y celebró la ley de Boleta Única de Papel

El expresidente Mauricio Macri destacó la aprobación de ley de Boleta Única de Papel, sancionada el martes en la Cámara de Diputados, y que comenzará a aplicarse en 2015.

"Boleta única, no está más viejo que yo pero casi", comienza diciendo el exmandatario en un video que compartió en sus redes sociales.

En este marco, consideró que la iniciativa "es un paso más a que haya orden y veremos cómo lo disfrutamos todos juntos".

La Cámara de Diputados convirtió en ley la Boleta Única de Papel(con 143 votos a favor, 87 en contra y 5 abstenciones) y se modifica la forma de votar en las elecciones del año próximo. La sesión finalizó con la votación de la declaración de emergencia en la provincia de Córdoba, ya aprobada en el Senado. El temario incluyó la media sanción del proyecto de Abordaje integral contra el Crimen Organizado, una influyente reforma en materia de seguridad.

El oficialismo, junto a sus aliados, logró aprobar el modelo de boleta que se utiliza actualmente en la provincia de Mendoza. El único desacuerdo que existía entres los bloques que adhieren a la reforma electoral era la posibilidad del voto de lista completa en un único casillero, iniciativa que sería retomada en el futuro por la UCR. Gobernadores de provincias cercanas a Casa Rosada y referenciadas con la bancada legislativa de Innovación Federal presionaron para que esta modalidad -que no los beneficia, dado que representan a partidos provinciales y no llevan el arrastre del candidato presidencial- no avance en el recinto y lograron aplicar su voluntad.

El Gobierno celebró la aprobación de la Boleta Única de Papel en el Congreso y aseguró que con esta ley se "saldó una deuda del sistema democrático para con el pueblo argentino" y remarcó que "habrá un sistema de votación a la altura de las circunstancias".

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno destacó que "la Boleta Única de Papel pone fin a un sistema de votación que imperó en la Argentina decadente de los últimos 100 años, que beneficiaba a la casta política y que facilitaba todo tipo de flagelos cuando los ciudadanos eran llamados a las urnas para realizar el sagrado acto de sufragar".

En ese sentido, además señalaron que esta nueva forma de votación, que empezará a implementarse en las elecciones legislativas 2025, será "el sistema que los argentinos utilizarán para elegir a sus representantes en la nueva Argentina por los próximos 100 años".

"La trampa y el fraude electoral no dominarán el proceso político", enfatizó el Poder Ejecutivo.