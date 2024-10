El país vecino que se suma a la Argentina en la baja de combustibles

YPF dio a conocer la iniciativa en Argentina de que a partir del martes 1° de octubre bajará un 3% el costo del combustible en el país. Se espera que otras petroleras que operan en la Argentina se sumen a la movida y también reduzcan los costos de sus combustibles.



Paralelamente, el Gobierno de Uruguay informó este lunes que también bajará los precios de los combustibles nafta y gasoil.



A través de un comunicado, el Ministerio de Energía, Industria y Minería del país charrúa informó que la nafta Súper 95 se ubicará en 75,04 pesos el litro (unos 1749,01 pesos argentinos al cambio actual), mientras que el gasoil 50S tendrá un precio máximo de venta al público de 49,92 pesos el litro (1163,52 pesos argentinos). En tanto, el supergas no sufrirá modificaciones y se mantendrá en 80,75 pesos por kilo (1882,10 pesos argentinos).

En ese sentido, la ministra de Industria, Energía y Minería de ese país, Elisa Facio, señaló este lunes a la prensa que este descenso en el valor de los combustibles obedece a los precios del barril de petróleo internacional y a la suba del dólar.



Con respecto a la Argentina, el CEO de YPF, Horacio Marín explicó: “Cuando el precio del petróleo suba, YPF va a subir los precios de los combustibles. Si el precio del petróleo baja, YPF va a bajar los precios de los combustibles. Eso no ocurrió nunca en la Argentina. YPF no tiene que ser subsidiada, y los consumidores no tienen que subsidiar a YPF”.