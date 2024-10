Cristina Kirchner convocó a la marcha universitaria con críticas al “desfinanciamiento”

La expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, grabó un mensaje en homenaje al 35° aniversario de la Universidad de Quilmes y convocó a la marcha universitaria que se realizará este miércoles 2 de octubre contra el veto al financiamiento de las universidades públicas, que anticipó el presidente Javier Milei. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza publicó el video en su cuenta de X y escribió: “Miles y miles de pibas y pibes van a manifestarse en defensa, no solo de su presente sino, fundamentalmente de su futuro”.

“Este es un mensaje para la UNQUI, o sea, para nuestra querida Universidad de Quilmes. Mayra me recordó que cumplen 35 años y no quería estar ausente en este nuevo aniversario. Sobre todo en momentos como los que está atravesando, en general, la educación en nuestro país, pero, muy en particular, la situación de la universidad nacional, pública y gratuita, en la que me siento hija y tributaria”, comenzó Cristina. En ese marco, apuntó contra el plan del Gobierno: “Su desfinanciamiento significa, sin lugar a dudas, clausurar la idea del progreso y la movilidad social ascendente, que caracterizaron a una Argentina donde el hijo o la hija de un trabajador podía ser presidente o presidenta. Sé de lo que estoy hablando, sé que es verdad porque soy un testimonio de esa Patria que tanto añoramos. También sé que este miércoles, 2 de octubre, miles y miles de pibas y pibes van a marchar en defensa, no solo de su presente sino, fundamentalmente de su futuro. Feliz aniversario querida UNQUI y, como siempre, a marchar al frente por nuestras ideas”. concluyó.