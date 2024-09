Sobreseyeron al polista que atropelló y mató a un hombre en la Av. 9 de Julio

La Justicia sobreseyó este lunes a Cruz Novillo Astrada, el polista que atropelló y mató a una persona en situación de calle en la 9 de Julio en septiembre de 2023, luego de haber estado imputado más de un año por el delito de homicidio culposo y abandono de persona.

El fallo fue firmado por el juez en lo criminal y correccional porteño Marcos Fernández, quien aseguró: "Ante un cuadro como el que se configura en el presente, que no permite tener por acreditada alguna hipótesis delictiva, se exige un pronunciamiento que ponga fin a la situación de incertidumbre sufrida por aquel que resulta involucrado en estas actuaciones, por lo que debe dictarse el sobreseimiento de Cruz Novillo Astrada".

Los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2023, cuando el joven de 25 años conducía su camioneta Volkswagen Amarok por la 9 de Julio. A la altura de la calle Arroyo, en el barrio porteño de Retiro, embistió a Germán Omar Bello, un hombre de 36 años que falleció en el acto.

Tras el siniestro, el joven estuvo 24 horas preso, pero luego fue excarcelado luego de su declaración. En octubre de ese año se le dictó "falta de mérito" ya que no había pruebas para procesarlo. Finalmente a principio de este año la fiscal Silvana Russi solicitó el sobreseimiento definitivo, el cual fue firmado este lunes por el juez Fernández.

El magistrado aseguró en su resolución que el damnificado cruzó a pie cuando el semáforo no lo habilitaba para ello y que "no prestó la debida atención a los autos que circulaban".

Asimismo, remarcó que los vehículos debían esquivarlo para no atropellarlo, además que "su silueta interrumpía la vista de los conductores" y fueron halladas en el cuerpo de la víctima cocaína y alcohol, lo que explicaría el "andar errático y tambaleante" descrito por un testigo y un agente de tránsito que realizó el peritaje vial.

Por su parte, el abogado defensor de Novillo Astrada, Rafael Cúneo Libarona, manifestó: "Todas las pruebas que presentamos demostraron que Cruz Novillo Astrada no cruzó el semáforo en rojo y que tampoco violó el deber de cuidado de las reglas de tránsito y que nunca abandonó a la presunta víctima".

En línea con eso, el letrado agregó: "Mi asistido estaba completamente lúcido al momento del accidente", ya que los resultados de los test de alcoholemia y toxicológicos le dieron negativo.

Al momento de ser indagado, Novillo Astrada afirmó que "se asustó", quedó "sorprendido" y se fue a la casa de su madre.

"Venía por la avenida 9 de Julio y paro en el semáforo que se encontraba en rojo en la calle Arenales y cuando se pone en verde avanzo. A la altura del último semáforo, a la altura de la calle Arroyo, venía con un grupo de autos: delante de mí, un taxi, y del lado izquierdo, por Arroyo, de repente se aproxima un peatón que nunca lo vi, caminando por la calle, no por la senda peatonal", explicó.

Y amplió: "Esta persona nunca frenó a mirar para ver quién venía, por lo que continuó caminando con la luz en verde para los vehículos y es en ese momento es que al aparecer de forma repentina lo embisto con el vehículo, por lo que quedé en shock, no sabía qué hacer, ya que al ser una autopista, al embestirlo en el carril izquierdo que es el más rápido, no podía cruzar para el lado derecho".

Quién es el polista que atropelló y mató a un hombre en la 9 de Julio

El joven polista es el hijo del ex presidente de la Asociación Argentina de Polo, Eduardo Novillo Astrada, y de la paisajista Ernestina Anchorena. Además, es nieto del fundador del equipo de polo La Aguada, Eduardo "Taio" Novillo Astrada.

Poco antes del hecho, se había consagrado campeón en el torneo Royal Windsor Cup disputado en Inglaterra, cuando con el equipo Four Quarters, venció a Dubai Polo Team por 7 a 6.