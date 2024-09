Javier Milei se refirió al índice de pobreza: "Son tan torpes que no pueden leer una serie"

El presidente Javier Milei le apuntó al kirchnerismo este viernes con una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), donde adjuntó las estimaciones de pobreza e indigencia que publicó la Universidad Católica Argentina (UCA).

De esta manera, escribió: ''Aquí los DATOS que no quieren ni ver los KuKas... estimaciones de pobreza e indigencia en frecuencia trimestral a cargo de la UCA. No sólo desconocen la relación causa y efecto intertemporal del horror que causa el populismo sino que son tan torpes que no pueden leer una serie''.

Durante el primer semestre de su gestión, la pobreza saltó del 40,1% al 52,9% frente al mismo período del año previo, lo que representa la cifra más alta en 20 años. Además, la indigencia escaló del 9,3% al 18,1%. Esto quiere decir que, en cuanto a la población total, unos 24,8 millones de argentinos son pobres, mientras que unos 8,5 millones están en situación de indigencia.

El crecimiento de la pobreza escaló durante los primeros seis meses de gestión libertaria

La pobreza saltó del 40,1% al 52,9% en el primer semestre de 2024 frente al mismo período del año previo, lo que representa la cifra más alta en 20 años, mientras que la indigencia escaló del 9,3% al 18,1%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Extrapolado a la población total, esto implica que unos 24,8 millones de argentinos son pobres, mientras que unos 8,5 millones están en situación de indigencia.

El 42,5% de los hogares se encuentran bajo situación de pobreza, unos 4.319.760, donde vive el 52,9% de las personas. Dentro de ese conjunto, se distingue un 13,6% de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), unos 1.378.142, que incluyen al 18,1% de las personas. "El nivel de pobreza es sumamente alto, un dato pésimo. Pero dada la crisis en la que estamos, nadie puede sorprenderse", aseguró a Ámbito el economista Juan Graña.

En ese sentido, el experto destacó que dentro de este dato, "lo más preocupante es el crecimiento de la indigencia", que fue mucho mayor al de la pobreza, ya que se duplicó en el último año y mostró un alza de 52% frente al segundo semestre 2023. "Vemos que no sólo hay más argentinos pobres, sino que la pobreza se agudizó y allí la falta de políticas estatales se siente mucho más", analizó.

Al cierre de 2023, unos 19,5 millones de argentinos estaban bajo la línea de la pobreza, mientras que ahora se sumaron unos 5,3 millones más y alcanzaron los 24,8 millones. En tanto, la cantidad de indigentes aumentó en cerca de 3 millones, teniendo en cuenta la radiografía social del primer semestre del Gobierno de Javier Milei.

Dos tercios de los niños, niñas y adolescentes son pobres

En cuanto a los grupos de edad, se destaca que dos tercios (el 66,1% del total) de las personas de 0 a 14 años forman parte de hogares bajo la línea de pobreza.

El porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años es de 60,7% y 48,6%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 29,7% de las personas se ubicó en hogares bajo la LP.

Las mayores incidencias de la pobreza en personas se observaron en las regiones Noreste (NEA), 62,9%; y Noroeste (NOA), 57,0%. Las menores, por su parte, se registraron en las regiones Patagonia, 49,1%; y Pampeana, 49,9%.

En los aglomerados de 500.000 y más habitantes se observó un aumento de la pobreza de 11,0 p.p., en tanto que en los aglomerados de menos de 500.000 el incremento fue de 12,3 p.p. con respecto al segundo semestre de 2023.