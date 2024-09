La confesión del nuevo abogado de la familia de Loan: “Lo entregaron y hay dinero de por medio”

El nuevo abogado de la familia de Loan, Juan Pablo Gallego, puso sobre la mesa una hipótesis firme: que Loan fue entregado por dinero. El letrado además sorprendió al contar que dos nuevos testigos aportaron datos clave en la causa.

“Me anticipo a pensar que lo entregaron y que hay dinero de por medio en este caso”, afirmó el letrado. “Si Loan está vivo es una respuesta que todavía hay que buscar con cuidado. Es difícil todavía hablar en términos de vida o no”, afirmó.

“Se ha perdido muchísimo tiempo inútilmente en un ‘Bailando por un Sueño’ mediático y judicial. Ha habido mucho espasmo público, mucha declaración espectacular... Casi nada de eso está reflejado en el expediente”, refirió en diálogo con A24.

CASO LOAN: POR QUÉ EL NUEVO ABOGADO AFIRMA QUE “LO ENTREGARON Y HAY DINERO DE POR MEDIO”

Hubo un giro inesperado después de la tan ansiada ampliación de la indagatoria de Antonio Benítez, el tío de Loan Peña.

“Quiero que se resuelva pronto quiero ir a mi casa, hace 85 días que no veo a mis hijos”, sostuvo Benítez en su declaración.

La agencia Noticias Argentinas publicó que el imputado estuvo ante la jueza Cristina Pozzer Penzo a través de una videoconferencia por un lapso cercano a la media hora. “La verdad que todo fue muy raro, por eso el chico no se perdió, si no lo hubiésemos encontrado esa misma tarde. Pudo haber sido un accidente, no sé por qué no dicen la verdad”, sostuvo.

“Hay muchas cosas eso del tema del botín me resulta raro. Maciel siempre anduvo acompañado de un policía y en ese momento del botín estuvo solo”, afirmó.

Además de Antonio Benítez, que aparece como el detenido más comprometido con la desaparición de Loan, el matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava sumaba varias pruebas en su contra. Sin embargo, aseguraron que quedaron al borde de la libertad.