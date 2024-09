El castigo que podría recibir Chiquito Romero luego de su agresión al hincha de Boca

Sergio Romero deberá cumplir con una importante multa después de su furiosa reacción contra los hinchas de Boca, tras la derrota en el Superclásico ante River por 1-0.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le labró una contravención por lo que recibirá un castigo económico y también una probation que deberá cumplir haciendo tareas comunitarias.

“Me puteó con tantas ganas que me encontró. Me estaba yendo caliente pero tranquilo: me encontró, se me fue la cabeza y volví. No quería que suceda, pero ya está y le ofrezco mis disculpas. Estuve mal con la reacción”, señaló Romero.

Además, se hizo cargo de la contravención que le labró el Gobierno porteño: “No se puede incitar a la violencia, no se pueden generar tumultos y hoy se generó por culpa mía, así que firmé”.

A raíz de esta situación, Romero puede ser multado de 15.000 a 50.000 pesos por “desorden” y probation, porque la pena es de 5 a 30 días de arresto. Al ser deportista, la pena es el doble que la de cualquier ciudadano.

La causa está a cargo del fiscal contravencional Maximiliano Vence, que en los próxmos días dará a conocer la pena que deberá cumplir el arquero.

En cuanto a su futuro en Boca, eso aún no está claro. Se estima que Romero sea sancionado por el Consejo de Fútbol del club tras su pelea con los hinchas. La actitud del ex jugador de la Selección argentina no cayó bien puertas adentro y se baraja la posibilidad de que reciba una multa económica o deportiva.

A raíz de los insultos recibidos, Romero salió del túnel y quiso tomarse a golpes de puño con una persona, lo que motivó la intervención de sus compañeros y los efectivos de Seguridad.