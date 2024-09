Incendios sin control en Córdoba: hay cuatro focos activos y se declaró a Punilla como zona de desastre

Los incendios en Córdoba avanzan descontrolados y ya son cuatro los focos activos que azotan distintos puntos de la provincia: Villa Berna, Chancaní, San Marcos Sierras y se inició este lunes uno en la zona de Ascochinga.



Trabajan más de 700 bomberos y se sumaron en las últimas horas los recursos enviados por el Gobierno nacional, del Servicio Nacional de Manejo de Fuego (SNMF). Se espera que la jornada continúe con mucho viento, pero sin tanto calor hasta el miércoles.

Según la actualización del gobierno cordobés, el foco situado en Chancaní está en un lugar de difícil acceso, por lo que se despliegan aviones hidrantes del Plan Nacional del Manejo de Fuego y Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) para contener el fuego.

En Villa Berna, las llamas disminuyeron durante la noche y los evacuados volvieron a sus viviendas. Allí se encuentran también trabajando del Plan Nacional, con aviones hidrantes y helicópteros de Córdoba, ETAC y Defensa Civil.

Por otro lado, el incendio en el valle de Punilla se extendió hacia el noroeste, cerca de la ciudad de San Marcos Sierras, donde están bomberos trabajando. “Se van a duplicar los recursos para esa zona”, precisaron las autoridades locales. Hasta el momento se quemaron 16.000 hectáreas y la declararon como “zona de desastre”.

En tanto, en Sierras Chicas, en el sector de Ascochinga y Ongamira, continúa el trabajo de los bomberos, aviones hidrantes y helicópteros para evitar que avance el incendio.

Luego de que el Gobierno de Córdoba pidiera ayuda, Nación envió recursos del SNMF para combatir los incendios: se trata de un camión comando con siete combatientes y técnicos y un coordinador, 16 brigadistas de la Brigada Nacional NEA, dos helicópteros y un avión hidrante AT 802. También llegarán a la provincia 32 brigadistas de la Brigada Nacional Sur del SNMF con vehículos y equipamiento.

“En todos los focos hemos tenido trabajando dos o tres aviones hidrantes y helicópteros, por supuesto el equipamiento de los bomberos. Por equipamiento estamos muy bien. Con tantas hectáreas quemadas no hemos lamentado ninguna víctima personal, bomberos ni civiles”, indicó Gustavo Nicola, director nacional de operaciones de Bomberos Voluntarios de Córdoba, a través de un comunicado.

El cruce entre Francos y Kicillof por los incendios en Córdoba: “Se dedica a hacer política barata”

En medio de los feroces incendios, el jefe de Gabinete Guillermo Francos salió a cruzar a Axel Kicillof que había dicho que, a diferencia del Ejecutivo, “la provincia de Buenos Aires no permanece indiferente ante la dramática situación que atraviesa Córdoba”.

“Seguimos trabajando con los cordobeses para controlar los incendios, sin perjuicio de las especulaciones políticas del kirchnerismo. En lugar de administrar su provincia, el gobernador se dedica a hacer política barata con los incendios que azotan a Córdoba”, apuntó Francos.

En ese sentido, acusó al gobernador bonaerense de mentiroso y aclaró: “La Jefatura de Gabinete, a través del SNMF, se ocupa desde el primer momento de ayudar a combatir la catástrofe junto a la provincia, ya envió tres aviones hidrantes, dos helicópteros y más de 40 brigadistas, que están desde la semana pasada asistiendo donde más se los requiere”.

Quien también se refirió a la crítica situación en el territorio cordobés fue la expresidenta Cristina Kirchner: “Hace días ya que la tele nos devuelve las imágenes devastadoras de los incendios: Capilla del Monte, Dolores, Los Cocos y el avance implacable hacia otras localidades. Gente que pierde su proyecto de vida, su casa, sus animales… Bosques, fauna… Todo devorado por las llamas. Sin embargo, la imagen más terrible fue la que revela la intencionalidad en el origen del incendio: un gran bidón de nafta que, cuando lo encontraron y lo exhibieron, ya había sido utilizado”.

Asimismo, mencionó la modificación de la Ley de Manejo del Fuego -impulsada por Máximo Kirchner en 2020- y planteó: “No es una ley punitivista, sino de preservación y recuperación de los ecosistemas, ya que no diferencia si fue intencional el origen del fuego o no. Por eso, la modificación busca desincentivar estas prácticas inhabilitando el loteo, división o cualquier uso de las tierras diferente al que tenían previo al incendio. Estaría bueno que Córdoba adecuara su normativa provincial en la materia a la Ley Nacional”.

Además, la ex vicepresidenta reclamó que desde que asumió Javier Milei no se publicó más el reporte diario de incendios y apuntó contra el Ejecutivo: “Es especialmente importante en un contexto de crisis climática y mayor ocurrencia de eventos extremos (a los que el Presidente directamente niega). Por si eso no bastara, en el primer trimestre de 2024, el Gobierno Nacional no ejecutó un solo peso de los fondos asignados a Manejo del Fuego”.