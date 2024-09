El Gobierno de Córdoba será querellante en la causa que investiga el origen de los incendios

El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora recorrió en la tarde las zonas afectadas por los incendios en Capilla del Monte y alrededores, en el valle de Punilla, y pidió a la Justicia que los responsables de ocasionar el fuego sean sancionados con todo el peso de la ley.



En ese marco, el mandatario anticipó que el Gobierno de la Provincia pedirá ser querellante en la causa que investiga el origen de las llamas. Además, Llaryora pidió que la Justicia aplique “penas acordes al tremendo daño que se hace”, en referencia a los detenidos.



“Esto no se puede permitir, la mayoría de los incendios producidos este año no tienen que ver con hechos fortuitos, sino con descuidos o hechos dolosos”, agregó Llaryora.

El gobernador confirmó también que la Provincia ya envió recursos a municipios y comunas para que puedan hacer frente a las contingencias derivadas de los focos que desde el jueves afectan a la región cercana a Capilla del Monte.



Al mismo tiempo, anticipó que declarará el estado de desastre y se activará el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, equivalente a 5 mil millones de pesos, para hacer frente a las graves consecuencias generadas por los incendios.

El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, y su par de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

La tristeza de dos figuras

Los incendios que arrasaron viviendas y causaron cientos de evacuados en la zona de Dolores, Capilla del Monte, Chancaní y San Esteban, motivaron a que dos figuras que tienen viviendas allí expresaran su preocupación y tristeza por las dramáticas escenas que se difundieron en los medios de comunicación y las redes sociales.

Una de ellas fue la periodista cordobesa Mercedes Ninci, quien expresó su dolor porque las llamas arrasaron con su casa en la localidad cordobesa de Dolores de Punilla, situada a 6 kilómetros de Capilla del Monte.

"Llegué a mi casa, prendí la tele, puse TN y vi el fuego en mi pueblo. Tenía el miedo más profundo: que la cámara empezara a hacer un paneo y llegara a mi casa, la casa de la familia de mi mamá", comenzó diciendo la cronista de Radio Mitre.

Sin poder contener las lágrimas, la periodista contó que su hogar se llama "Flor de Durazno" y en ese lugar pasaba todos los veranos con familiares y amigos, todos los años. "Estoy muy mal. La casa rosa es nuestra, está llegando el fuego. Es tremendo, es la casa donde fui feliz toda mi vida", dijo en diálogo con TN.

Ninci agregó que se mantuvo en contacto con Patricia Sosa, quien también se encontraba consternada por la situación ya que tiene una vivienda en la zona.

La cantante, si bien vive en Buenos Aires, también tiene una propiedad en la localidad de Dolores, donde habita su casera. "Es desesperante. Hablé hasta la madrugada con la señora que vive en mi casa y con mi vecina, Cecilia".

"Mi casera me llamó llorando esta mañana y me dijo ´me voy Patri porque nos agarra el fuego´. Se evacuó toda la zona. Ella me contó que la zona ´es un infierno´. Hace 24 horas que no tienen luz y se quedó sin señal del celular", detalló la vocalista.

Sosa contó que el incendio alcanzó "a la casa de enfrente" y los bomberos lograron extinguir las llamas antes que avanzara hacia su propiedad. "Mi casa está sana. Pero, al igual que las de esa cuadra, están llenas de humo y de hollín. Las de la siguiente manzana están todas quemadas", lamentó.

"Es un espanto y estamos con mi marido desesperados. No podemos hacer nada más que rezar y pedir a Dios que esto pare". Sosa recordó que transitó la zona "hace dos meses" y luego regresó a Buenos Aires por cuestiones profesionales. "Tengo dos perros grandes allá que no querían subir a los autos y se me deben haber escapado para huir de las llamas", dijo preocupada la intérprete.