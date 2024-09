“Él la convirtió en un despojo humano”: las frases más fuertes de la declaración de la mamá de Fabiola Yañez

La madre de la ex primera dama dio testimonio en la Justicia sobre el vínculo entre su hija y el expresidente Alberto Fernández. “Él me quería convencer de que ella estaba loca”, aseguró.

Luego de la estrategia de la defensa del expresidente Alberto Fernández de presentar los chats que intercambió con la madre de su expareja, Fabiola Yañez, ahora fue citada a declarar ante la Justicia, Miriam Verónica Yañez. Durante varias horas, la mujer apuntó contra el ex jefe de Estado y aseguró que “la quería convencer de que su hija estaba loca”.

“Él me quería convencer de que mi hija estaba loca, que había que llevar al médico y siempre me llamaba a mí por todo eso, pretendía que yo arregle los problemas que él generaba”, afirmó la mamá de la ex primera dama en su declaración. Y denunció que hay varios hechos más de violencia que no salieron a la luz: “No los veo registrados en los hechos que me leyeron”.

Según el testimonio de Miriam Verónica Yañez, Alberto violentó físicamente a Fabiola cuando tenía 8 meses de embarazo. “Acá el presidente soy yo y puedo hacer lo que quiera”, aseguró Miriam que le dijo el expresidente después del episodio.

Además, la madre de la ex primera dama indicó que tras el nacimiento de Francisco, era habitual que Fabiola volviera a la casa de huéspedes golpeada. “Con un bife recién puesto. Un día llegó con 4 dedos marcados en la cara”, contó.

En la misma línea, la mamá de Fabiola Yañez aseguró que “la violencia verbal la vivimos siempre, hasta el último día que él estuvo en España”, al tiempo que señaló que la amenaza recurrente era que “nosotros no éramos nadie, que le iba a sacar al chico”. Y redobló la apuesta: “Él conoció una chica sana, limpia y la convirtió en un despojo humano”.

También se refirió al aborto que se realizó la ex primera dama en 2016. Según su relato, escuchó por teléfono: “ahí te mando el dinero para que mañana soluciones eso… que no pase de mañana”.

Miriam reveló también que Fernández condicionó a Fabiola Yañez durante toda su relación. “Siempre bajo sus normas, bajar sus redes sociales, dejar a sus amigos”, relató la mamá de la ex primera dama. Y manifestó que después de la foto de la fiesta de Olivos “todo fue para peor para ella”. “Era todo los días la misma queja de Alberto ‘por tu culpa perdí la elección’; ‘por tu culpa voy a perder todo’”, detalló.

En cuanto a los golpes que mostró Fabiola en fotos, indicó: “Yo sabía lo que era, el médico sabía lo que era, todos sabían lo que era, pero se callaban”.

“Alberto no aceptaba que Fabiola ya lo había dejado”, remarcó Yañez. Y añadió: “Fabiola quería irse de la Quinta antes del 10 de diciembre, pero no se lo permitieron. Hasta que nos subimos al avión para irnos a España”.

Sobre la estadía en Europa, explicó: “Al principio en España todo estuvo calmo, hasta que llegó Alberto. Cuando él entendió que Fabiola no quería estar más con él, se puso muy agresivo. Las situaciones de violencia eran cosa de todos los días”. Además, calificó a Fabiola como “una rehén económica”.

Por último, hizo hincapié en que el expresidente “se cuidó de levantarle la mano cuando había gente alrededor. Sobre todo los empleados. Dijo que el personal que trabajaba en el chalet hasta tarde o en huéspedes ‘habían acatado la orden’: cuando escuchaban gritos se iban o por una puerta de atrás o a la cocina de abajo”.

