Misiones: la legislatura provincial expulsó al diputado Germán Kiczka

Los 38 legisladores presentes (faltó Pedro Puerta compañero de bancada de Kiczka) votaron por la expulsión del diputado de Activar Germán Kiczka por conducta inmoral e incumplimiento del artículo 90 de la Constitución Provincia.

La diputada renovadora Anazul Centeno fue la miembro informante de la Comisión Investigadora que analizó la conducta del ahora ex diputado del bloque Activar Germán Kiczka y entre otras consideraciones sostuvo que «dentro de esta Legislatura hace mucho hablé ya sobre este asunto, incluso en la sesión pasada dediqué unos minutos a una breve recapitulación de los hechos, por eso me gustaría o intentaré al menos no repetirme pero sí quiero hacer hincapié a la justicia parte de las actuaciones y hemos evaluado la evidencia documental enviada, hemos cumplido los plazos procesales ciñéndonos siempre a las garantías constitucionales, hemos actuado con la prudencia que el tema requiere, prudencia que no es sinónimo de dilación».

En otro párrafo de su intervención, Centeno sostuvo que «aún ante el acto más lesivo que la historia de la representación legislativa de nuestra provincia ha vivido la institucionalidad, ha prevalecido la institucionalidad, ha demostrado su fortaleza y ha dejado en claro un mensaje para la posteridad, la tolerancia es cero frente a estas aberraciones, más allá del tipo del delito en términos penales, lo que este hombre ha cometido amparado en su partido político que lo trajo hasta acá es una estafa moral a los misioneros».

Para la legisladora, «nadie puede permanecer estático, nada puede permanecer invariable porque no estamos acá frente a una situación que hayamos vivido antes, una situación conocida, una situación habitual, se trata de la renuncia de un colega que no deja su banca por motivos personales porque asume otro rol distinto, porque tiene una enfermedad sobreviviente y se va a dedicar al cuidado de su salud».

Centeno subrayó que desde la Legislatura se decidió actuar con total sentido de la responsabilidad lo que nos ha traído este momento, hasta este lugar y será tiempo ahora de la justicia, de la justicia penal y en la justicia electoral dirimir lo que se vendrá. A nosotros nos resta primero seguir avanzando en consensos que nos permitan incorporar nuevas herramientas para prevenir y para perseguir este tipo de conductas delictivas que son las más bajas y las más aberrantes como lo dijo el vicepresidente primero (Carlos Rovira), delitos que son la muerte en vida para aquellos niños y niñas víctimas».

De su parte la diputada radical /cambiemos dijo que “quienes cumplimos la función que nos legó la ciudadanía tenemos que honrarla”.

Germán Kiczka declaró ante la Justicia y negó las acusaciones en su contra

Esta mañana, Kiczka declaró ante la Justicia por la causa que lo investiga por tenencia y distribución de material de abuso infantil. El exlegislador aseguró que la notebook en la que se encontraron videos de violaciones a chicos no era suya y que no se fugó de la Justicia, pese a estar nueve días prófugo.

Kiczka expuso durante tres horas en los Tribunales de Apóstoles. Allí, se dedicó a negar todas las acusaciones en su contra, siguiendo al pie de la letra el libreto armado con su defensa, a cargo de Gonzalo de Paula.