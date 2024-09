Se despidió un ídolo: Ángel Di María recibió un homenaje por su retiro de la Selección argentina

Ángel Di María recibió un emotivo homenaje este jueves por su retiro de la Selección argentina. Fue en el estadio Monumental, en la previa del partido que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni jugará ante Chile por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Fideo, que antes de la Copa América 2024 ya había anunciado que ese sería su último torneo con la camiseta del conjunto nacional, salió al campo de juego minutos antes de la entrada en calor del plantel que dirige Lionel Scaloni. La conducción del evento estuvo a cargo del exarquero Sergio Goycochea.

Inmediatamente comenzó a proyectarse un video con sus mejores momentos en la Albiceleste, desde sus goles hasta sus logros más importantes, todo narrado por su hija mayor, Mía. El futbolista del Benfica de Portugal vio todas las imágenes junto a su familia, todos conmovidos hasta las lágrimas.

La voz en off de la nena leía la carta que ella le escribió tiempo atrás, antes de que consiguiera su último título: la Copa América 2024.

Esta parte también incluyó un video con las palabras de Lionel Messi, que no fue parte de esta convocatoria por estar lesionado. El capitán le dedicó unas sentidas palabras a su fiel ladero en la Selección.

Después de pronunciar unas palabras ante los hinchas, Di María recibió de regalo una réplica de la Copa América y un cuadro en el que se lo ve besando la Copa del Mundo. En el final lo rodearon sus ahora excompañeros de la Selección para una foto grupal.

Todos los jugadores convocados para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y el cuerpo técnico tenían una camiseta especial: todas llevaban el 11 en el pecho, abajo del parche de campeón.

Qué dijo Ángel Di María en su despedida de la Selección argentina

“Es un momento difícil de poder hablar, tengo muchos sentimientos por dentro. Primero que nada quiero agradecer a toda la gente que trabaja en la AFA, en el Predio, fueron 16 años que estuve con ellos. Viví cosas difíciles y al final terminé teniendo tantas alegrías con ellos. Estuvieron siempre apoyándonos con buena cara después de cada derrota y para ellos este primer agradecimiento”.

“No quiero olvidarme de todos los entrenadores y compañeros que pasaron. Tuve la posibilidad de tener grandes jugadores al lado, tuvimos la mala suerte de no poder lograr nada y ganar todo con los chicos que están acá compartiendo conmigo. Les agradezco a ellos que la pelearon conmigo y por todo lo que me fueron enseñando en mi carrera”.

“No me puedo olvidar de mis compañeros acá, de los más chicos, de los más viejos que se hacen los jóvenes todavía, ja, que me dieron la posibilidad de ganar todo. Es gracias a ellos que me estoy yendo de esta manera, con este homenaje y cariño. Voy a estar eternamente agradecido a todos, cuerpo técnico, cuerpo médico”.

“Ahora soy un hincha más con mi familia. Vamos a seguir por este camino porque tienen muchos huevos para seguir así”.

“Quiero agradecerle a mi familia que está allá arriba, que me bancaron cuando las cosas no salían, mis viejos, mis hermanas, la familia de mi mujer, por apoyarme en todo”.

“A la persona mas importante de mi vida (su esposa) y a mis dos preciosuras que son las que me bancaron siempre, estuvieron al lado mío, lucharon por mí. Agradecerles eternamente, gracias por acompañarme”.

“Muchísimas gracias a todos. Les agradezco con el alma. Seguiré al lado de ustedes apoyando a todos ellos (jugadores)”.