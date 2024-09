Continúan los incendios en Salta y Córdoba

En medio de la temporada en la que se producen mayo cantidad de incendios forestales, las autoridades informaron que aún se mantienen activos los focos registrados en Córdoba y Salta. En el primer caso, un 60% del territorio tomado fue declarado extinto, mientras que en el segundo advirtieron por la proximidad que las llamas tendrían de la zona de viviendas.

Después de que la Secretaría de Gestión de Riesgo de Córdoba anticiparan un aumento en las probabilidades de que se registraran siniestros en la provincia, este lunes denunciaron un foco activo en la localidad de El Durazno, ubicada en el Valle de Calamuchita, que llegó a expandirse hasta el bosque nativo de Villa Yacanto.

De acuerdo a la información proporcionada por ElDoce.tv, en las primeras horas de trabajo se había estimado que el frente del incendio era de 3 kilómetros, pero cerca de las 17 horas éste estaba cerca de romper la barrera de los 5 kilómetros. Aunque las autoridades confirmaron que el 60% ya fue contenido, las tareas podrían extenderse hasta la mañana del jueves.

Respecto de la situación en la que se encuentran los evacuados, el vocero afirmó que hay personas que han decidido de a poco regresar a sus viviendas. “La gente está asustada porque hay lugares donde no había humo”, indicó al agregar que éste factor había sido clave para que otros no volvieran a sus casas. “A veces la gente decide no volver porque es complicado para la salud”, mencionó al hacer referencia a las complicaciones respiratorias y el ardor en los ojos que podría provocar.

Incendio forestal en Salta: advirtieron que el fuego podría consumir las casas más cercanas

Cerca de las 15 horas del martes, denunciaron el comienzo de otro foco en los cerros de la localidad de Vaqueros. El origen habría ocurrido en el cerro Varnet, pero con el paso de las horas se propagó hacia la ruta provincial 11, la ruta nacional 9 y hasta el cerro San José.

“Estuvimos trabajando aquí desde las 10 de la mañana, ahora el fuego está controlado”, informó el comisario mayor Darío Guzmán al repasar que el siniestro “se inició en el otro lado del cerro, agarró la cima y fue bajando”. Incluso, las llamas llegaron hasta una distancia de 300 metros de las casas de la zona, pero que confirmó que los daños solo se produjeron en el suelo.

A raíz de esto, las autoridades provinciales y municipales pidieron a los vecinos que denunciaran al número 105 cualquier otro foco ígneo que pudieran detectar en la zona. Al mismo tiempo, se esperaría que los incendios fueran contenidos en las próximas horas, debido a que la alerta por vientos en la zona ya no continuará activa durante el miércoles.