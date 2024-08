Quién tomó la decisión de correr a Fernando Burlando del caso Loan

Uno de los hermanos de Loan contó que fue su mamá la que tomó la decisión de apartar al abogado Fernando Burlando del caso por la desaparición del niño en Corrientes.

José Peña habló sobre la desvinculación de Fernando Burlando en la causa y explicó que fue María Noguera la persona que decidió sacarlo: "La que decide es mi mamá, yo la acompaño a ella. Ella me preguntó si estaba de acuerdo y yo acepté".

Ante la sorpresa que generó la noticia, la cual fue confirmada por el propio Burlando a la Agencia Noticias Argentinas, el joven expresó: "Mi mamá está muy desesperada, angustiada, está como pérdida y necesita que alguien le diga algo".

"Estamos totalmente agradecidos con él, lo voy a ir a visitar y le mando un fuerte abrazo por todo lo que hizo. Y me dijo que va a seguir buscándolo a Loan", señaló.



Sobre el accionar del abogado en el caso, el joven manifestó que la Justicia no lo dejó trabajar: "No era que Burlando no nos diera las respuestas, sino que lo trabaron de todos lados y no pudo hacer más".

En este sentido, resaltó que para la familia del niño la política se sintió incómoda por la presencia del polémico abogado, aunque destacó que lo único importante es "saber dónde está Loan".