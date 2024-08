Boca no podrá usar a una de sus figuras en la vuelta ante Cruzeiro

El Xeneize se juega la clasificación a cuartos de final en Belo Horizonte, pero no contará con el goleador por una lesión en el sóleo. ¿En qué variante piensa Diego Martínez?

En la previa del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, Boca recibió una mala noticia que pone en alerta a Diego Martínez: no podrá contar con una de sus grandes figuras, Edinson Cavani.

Es que, el uruguayo se lesionó este miércoles en la práctica y quedó totalmente descartado para el encuentro que se disputará este jueves desde las 21.30 en el estadio Mineirao: sufrió una distensión en el sóleo.



Si bien desde la institución de La Boca advirtieron que habrá una reunión entre el jugador, el entrenador Diego Martínez y el cuerpo médico para definir si viaja a Belo Horizonte, lo cierto es que ya está descartado por los plazos. De esta manera, Martínez podría apostar por Milton Giménez como principal reemplazante del ex-Valencia.

La baja del delantero es más que sensible, no solo porque el uruguayo fue clave en el cruce de ida anotando el tanto que le dio el triunfo por 1 a 0, sino también por el peso que tiene su presencia en el plantel. Es por ello que, aunque no se parte de la partida, podría acompañar a la delegación a Brasil.

Cómo formaría Boca en el partido ante Cruzeiro por Copa Sudamericana

Ante la importante baja de Edinson Cavani en el equipo titular, Diego Martínez deberá reacomodar la delantera, aunque todo indicaría que en su lugar ingrese Milton Giménez.

El ex – Banfield fue titular en el encuentro del último fin de semana ante San Lorenzo y convirtió un tanto en el triunfo por 3 a 2. Además, compartió minutos de juego con Miguel Merentiel, quien ingresó en el complemento, también anotó en la victoria y será de la partida ante Cruzeiro.

De esta manera, el Xeneize formaría Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Gary Medel o Agustín Martegani, Cristian Medina, Guillermo "Pol" Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Milton Giménez.