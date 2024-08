Juan Román Riquelme se enojó con un periodista y abandonó un móvil en vivo: “A mí no me reta ni mi viejo”

Juan Román Riquelme se enojó con un periodista y abandonó un móvil en vivo este martes. La reacción del presidente de Boca sorprendió al conductor y a los panelistas.

El máximo ídolo del Xeneize había dicho: “Nunca escuché que en la tele digan ‘que bien Boca que deja que los chicos vayan a representar a la Selección argentina’”. Enseguida, el Chavo Fucks, integrante de F90 de ESPN, le respondió: “Entonces prendé la tele”.

Riquelme no soportó la contestación y lo despidió al Pollo Vignolo: “Si este señor me va a hablar mal, yo prefiero no hablar. Te mando un abrazo grande, Sebastián”. El dirigente de Boca concluyó: “Este señor, cada vez que habla, habla mal. A mí no me reta mi viejo”.

El periodista Fucks intentó excusarse y replicó: “Yo no te estoy retando, solo te estoy diciendo que dijiste una mentira”. Román sentenció: “Un beso grande, Sebastián”.

Como no podía ser de otra manera, en las redes sociales se viralizó inmediatamente el recorte de la discusión en vivo por la pantalla de ESPN.

“Riquelme”, “Chavo” y “Vignolo” se convirtieron en tendencia casi automáticamente.