Javier Milei criticó el aumento de sueldo de los senadores: "Es una traición al pueblo trabajador"

El presidente Javier Milei expresó su indignación ante el aumento de sueldo que se dieron los senadores, elevando sus ingresos mensuales a $9 millones. Lo hizo a través de X, donde compartió un texto titulado: "El aumento de sueldo del Senado es una traición al pueblo argentino".

En esa publicación, el mandatario planteó: "Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para ministros, secretarios o subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. ¿Por qué? Porque esta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos".

Y agregó: "En este sentido, expreso mi máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores. Hace poco se habían aumentado el sueldo a $7 millones, pero parece que no les alcanza: hoy se aumentaron el sueldo a 9 MILLONES. ¿Quién cobra 9 palos por mes? NADIE".

En ese sentido, Milei remarcó que "mientras millones de compatriotas se esfuerzan por salir adelante tras la catástrofe económica generada por Sergio Massa, la Cámara de Senadores debería tener empatía con los argentinos y no tomarles el pelo aumentándose el sueldo todos los meses. Parece que no comprenden que el sueldo que perciben sale de los impuestos que pagan todos los argentinos".

"Cobrar $9 millones en este contexto -continuó- es más que una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a éste despilfarro a favor de los políticos y en contra de los argentinos".

Por último, el Presidente expresó: "No sé quién fue el responsable de semejante burla, pero quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto".