En medio de la investigación judicial en su contra por presunto abuso sexual, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, pidió viajar al exterior para participar de un evento de “ética y transparencia”. El pedido fue rechazado por Melody Rakauskas.



El jefe comunal peronista dejó constancia del hotel de lujo donde estará hospedado en su viaje a Puerto Rico entre 22 y 28 de agosto.

En otro escrito, Rakauskas, la mujer que lo denunció ante la Justicia, aseguró que Espinoza podría “fugarse por la cantidad de dinero que tiene su poder y la cantidad de contactos que le permiten hacer lo que quisiera”.

“En caso de que se me conceda la autorización, me comprometo bajo juramento a retornar al país en fecha 28 de agosto de 2024, a comunicar mi regreso dentro de las 48 horas de arribado al mismo y a circunscribir mi egreso del territorio nacional al destino y período indicados al solicitar la autorización”, manifestó Espinoza en su presentación.

Además, presentó un cronograma detallado del evento y dejó un teléfono de contacto del hotel al que asistirá, para que puedan corroborar los datos. También aclaró que podría “ser contactado a mi teléfono personal informado en oportunidad de prestar declaración indagatoria”.

En tanto, Rakauskas explicó los motivos de su rechazo al viaje de Espinoza y detalló: “Tiene en concurso real una desobediencia, más los ataques institucionales y su comportamiento de absoluta impunidad en el Fuero Civil donde no se presentó a la citación de la Justicia”.

En la misma línea, remarcó entre los principales reparos a que su presunto agresor pueda salir del país “las desobediencias, ignorar las citaciones judiciales del fuero Civil, el dinero disponible, y los contactos que podrían allanar su camino a la libertad absoluta siendo que pudiera resultar condenado, más el agravante de poder afectar o entorpecer el proceso de investigación”.

El caso es que este jueves, Espinoza se ausentó a la mediación pautada con Rakauskas. El intendente de La Matanza debía asistir ayer al mediodía a la audiencia de mediación a través de una videollamada, ya que tiene la prohibición de acercamiento contra la denunciante. Sin embargo, pese a que la cita era a las 14.00, nunca se presentó.

En este contexto, la denunciante rompió el silencio y aseguró que teme por su vida. “Lo aviso y lo digo públicamente, yo no voy a atentar contra mi vida, no me voy a suicidar. Si aparezco muerta, me mataron ellos”, expresó.