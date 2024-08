Paulo Dybala recibió una millonaria oferta desde Arabia Saudita: ¿se va de Roma?

El delantero campeón del mundo Paulo Dybala recibió una oferta millonaria del fútbol de Arabia Saudita y podría abandonar la Roma de Italia. Le habría puesto sobre la mesa una oferta irresistible.

En un mercado de pases que aún sigue vigente en Europa, en las últimas horas trascendió que La Joya cordobesa podría emigrar a tierras saudís y abandonar la capital italiana. Según informó el periodista Fabrizio Romano, Al Qadsiah está cerca de llegar a un acuerdo con el argentino para cerrar un contrato por las próximas temporadas.

Es que, el equipo que en este mismo mercado incorporó al ahora exfutbolista de Boca Ezequiel “Equi” Fernández, estaría dispuesto a ejecutar la cláusula de 12 millones de euros que los italianos le pusieron al cordobés. Además, la oferta que le habría llegado al argentino rondaría los 20 millones de dólares por temporada con un contrato para los próximos tres años.

Hace algunas semanas, en diálogo con The Athletic, Dybala habló de su futuro y analizó que está en Italia desde hace casi 12 años y donde está “viviendo un momento increíble”. “Es difícil para mí verme lejos de Italia porque aquí me he convertido en un hombre. Italia lo tiene todo para mí. Sería difícil irme, pero obviamente también está la curiosidad de saber cómo podría jugar en otras ligas”, dijo la Joya priorizando el Calcio, aunque claramente sin cerrarle la puerta a otras opciones.

Desde que llegó a Roma en agosto de 2022, el campeón del mundo 30 años disputó 77 partidos en los cuales convirtió 34 goles y dio 18 asistencias.

En caso de aceptar la propuesta, el delantero se convertiría en un nuevo refuerzo junto a Equi Fernández, Nahitán Nández, Aubameyang, Nacho, Julián Quiñones y Koen Casteels, quienes llegaron en este mercado.