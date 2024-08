Un campeón del mundo se sumó a los repudios contra Manuel Adorni, que ninguneó a Diego Maradona: “Se cree vivo”

El vocero presidencial Manuel Adorni fue tendencia este martes tras ningunear a Diego Maradona en el Día Internacional del Zurdo, y entre los miles de repudios que cosechó, apareció el "Negro Enrique", quien directamente insultó al funcionario.

"Me llegó un video de este muchacho Adorni, que es el campeón mundo de los pelotudos y se cree que es vivo", disparó el campeón del mundo del 86 en un video que difundió por redes sociales.

Ya hablándole directo al vocero, el exfutbolista expresó: "Gracias a Dios no nombraste al más grande de todos, el Diego". Y agregó: "Están los boludos, los muy boludos y vos".

También se mostró indignada Dalma Maradona, una de las primeras figuras que saltó en defensa de Diego. En Ángel Responde, programa de stream de Ángel De Brito, la integrante del ciclo de Bondi dijo: "Mirá, yo te voy a decir una cosa, te guste o no te guste a vos, a Argentina la conocen gracias a la persona que vos decís que no conocés o te hacés el que no conocés". Luego, agregó: "Deportivamente representó a Argentina y salió campeón con Argentina, es algo que vos no podés negar, te podés hacer el boludo haciendo un chiste, pero no sé a dónde va con esto". Y cerró: "Es un Muppet", en referencia a los famosos títeres estadounidenses.