Javier Milei apoyó proyecto para sacarle la jubilación a expresidentes tras la denuncia contra Alberto Fernández

En medio del escándalo por las denuncias de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por hostigamiento y violencia de género, el presidente Javier Milei se mostró a favor de un proyecto para retirarle la pensión a los presidentes y vicepresidentes procesados o condenados.

Mientras avanza la causa de la exprimera dama contra su antecesor, Milei reavivó la discusión sobre el régimen de pensión de privilegio que perciben los expresidentes y vices, quienes se ven beneficiados por el cobro de una jubilación vitalicia una vez que abandonan el cargo.

El jefe de Estado respaldó en las redes sociales un proyecto presentado por el diputado bullrichista Damián Arabia que propone revisar la norma que habilita la pensión para exmandatarios y vicepresidentes.

Javier Milei respaldó la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidentes y vices condenados

Arabia, en su cuenta de la red social "X", anunció que presentó en el Congreso "un proyecto de Ley para que a partir de ahora se les remueva la pensión vitalicia a Presidentes y Vicepresidentes condenados penalmente". El texto propone además que se le suspenda "provisoriamente" la jubilación "en caso de procesamiento penal".

"No es jubilación, es un privilegio", expresó el diputado del PRO este lunes. A continuación, el posteo fue replicado por Milei con un mensaje de apoyo. "Me encanta la idea... Desde mi visión las jubilaciones no deberían existir y por ello yo renuncié a la misma...", sentenció.

Fabiola Yañez ratificó la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género y pidió ser querellante en la causa

La propuesta del diputado Arabia llega en momentos en que el expresidente Fernández está siendo denunciado por Fabiola Yañez por violencia de genero y "terrorismo psicológico". La noticia sorprendió a la política local y generó un amplio repudio.

En ese contexto, Yañez presentó este lunes un escrito en el que denunció a Fernández por "lesiones graves" y pidió ser querellante en la causa. Además pidió ante los tribunales federales de Comodoro Py declarar vía zoom mañana martes.

En el texto que lleva la firma de Yañez y de su abogada Mariana Gallego, asegura que la violencia contra ella comenzó en el año 2016 cuando vivía con el exmandatario en Puerto Madero. Lo acusa de lesiones graves doblemente calificada por el vínculo y perpetrado en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad.