"Tremendo el pendejito. Me cagó a palos": Se filtraron audios de las víctima del abuso de los rugbiers franceses

Los audios datan del domingo 7 de julio por la tarde, varias horas después de que la mujer de 39 años salió del hotel cinco estrellas de Ciudad donde, según la denuncia, fue sometida sexualmente por los rugbiers franceses Oscar Jégou y Hugo Auradou, ambos ahora de 21 años.

Luego de haber realizado la denuncia, trascendió que en el informe médico se detallan varias lesiones, como nueve moretones de uno a 10 centímetros de ancho en diferentes partes, como sus pechos, glúteos y piernas, además de cinco escoriaciones en el omóplato izquierdo.

El contenido y el contexto son, según la defensa, relevantes para que el fiscal arribe a la conclusión de que hubo una relación sexual consentida y no una violación, como declaró la víctima contra los rugbiers franceses.

Los dos rugbiers franceses fueron detenidos en Buenos Aires el 8 de julio tras la denuncia de la presunta víctima. Al día siguiente los trasladaron a Mendoza a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada) y el 18 de julio obtuvieron la prisión domiciliaria.

Mientras tanto, sus abogados defensores Rafael Cúneo Libarona, y Gabriel Hnatow, días atrás, declararon que confían en conseguir la libertad de los rugbiers.

“De alguna manera aquí se investigan dos situaciones, por un lado la comisión de un delito sexual, pero por el otro lado está la vida privada de la víctima que hay que respetarla mucho. Entonces yo no puedo decir por qué son inocentes porque si lo digo estaría invadiendo la vida privada de la señorita y no quiero perjudicar a nadie. Hay que argumentar, pero sin lastimar a la señora que hizo la denuncia. Todos estamos en contra del abuso, Hay que defender el no es no, acá nunca hubo un no, eso dicen las pruebas”, sostuvo uno de ellos.

LOS AUDIOS QUE COMPROMETEN A LOS FRANCESES Y A LA VÍCTIMA

Los audios de la mujer que denunció a los rugbiers causaron opiniones divididas en el país, puesto a que algunos fragmentos confirmarían que el encuentro fue consumado por ambas partes, además de escucharse "diversión" en las palabras de la víctima.

"Loca, gracias por el aguante. Por todo. Conocí a un rugbier francés. Altísimo el chabón, re lindo (risas) Re lindo. Y llegue a mi casa a las 9 de la mañana, a las 9".

Relataba el audio de la joven, en una comunicación que tuvo con una amiga. Sin embargo, seguido de esta confesión, la chica cuenta el violento encuentro en el hotel.

"Me hizo mierda el chabón. Tengo machucada la espalda, tengo machucada la mandíbula, tengo morado un ojo, tengo moradas todas las telas... Machucones en el culo, me hizo mierda. Tengo un ojo morado. El chabón, re enamoradizo, pero cuando cogía... una pija gigante, tremendo el morocho, hermoso... unos ojos... Pero me tuve que tomar un diclofenac porque me hizo mierda. Imagínate con las muelas, que me pegara cachetazos, la mandíbula la tengo moreteada".