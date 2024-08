Wanda Nara cerró su local de cosméticos por la crisis económica

La crisis económica que atraviesa Argentina atraviesa a todos, y ahora también impactó en Wanda Nara, quien se vio obligada a cerrar su local de cosméticos en el Abasto Shopping de Buenos Aires. Fue el periodista Fede Flowers en Gossip, quien reveló la información.

“Wanda Nara cerró su local del Abasto. Personal del shopping afirmó: ‘No estaba pudiendo pagar el alquiler, decidió irse’”, expresó el panelista del ciclo de Net TV.

El local, inaugurado en diciembre de 2021, fue el primero que Wanda abrió bajo su marca de maquillajes, Wanda Cosmetics. Sin embargo, la empresaria ya había cerrado otro de sus puntos de venta en el Alto Avellaneda el año pasado. “La crisis también afectó a su empresa, cerró su principal local de cosméticos”, señaló Flowers.

El periodista también detalló que no se trató de un simple cambio de ubicación. “No se cambió de piso, hablé con personas de administración y gente de seguridad. Me dijeron que desde hace tres meses no está abierto. La gente de administración me dijo que no estaba pudiendo pagar el alquiler, que le parecía carísimo, y directamente lo cerró y se fue”, explicó.