Yanina Latorre explotó tras ver que LAM no estaba nominado a los Martín Fierro

La panelista se quejó porque no reconocieron el éxito que tuvo el programa y lo consideró “una falta de respeto”. También aprovechó para disparar contra su compañera de canal: "Que ternen a Karina Mazzocco y no a Ángel de Brito, de verdad lo digo, es un horror”.

Se anunciaron los nominados a los premios Martín Fierro y la polémica no iba a tardar en llegar. Yanina Latorre fue la primera en presentar su queja porque APTRA decidió no incuir a LAMentre sus nominados ni a Ángel de Brito como conductor.

La noticia de que el ciclo no forme parte de las ternas sorprendió porque es el programa más visto de América TV. Sin embargo, para la consideración para quedar nominado, esto no fue suficiente.



"LAM me parece un programa espectacular que está hace 10 años... Que no es solamente de espectáculos, es de todo, porque ahora hacemos también política... que ternen a Karina Mazzocco y no a Ángel de Brito, de verdad lo digo, es un horror”, disparó sin filtros Yanina.

Desde su programa en El Observador no dudó en destrozar a los organizadores: El éxito, lo que medimos, lo que duramos, marcamos agenda todos los días. Las primicias, las angelitas que son unos personajes, me parece una falta de respeto (no estar ternados). Me parece que la gente que vota pasó un poco de moda, un poco resentida...".

Y concluyó: “Tenés que votar de verdad a quien vos crees que es bueno. No tu amigo, al que tenés odio, envidia. Que no esté Ángel me parece un horror. Y que no esté LAM nunca en 10 años. Es un horror. Es una vendetta".