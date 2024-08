Furia cada vez peor con sus seguidores: destratos y excesivos pedidos de dinero

Fueron días movidos para la mediática. La falta de convocatoria, la desvinculación de su representante y las acusaciones de sus fans de pedir montos exagerados por eventos privados, hicieron que Furia empiece a dudar de su propio fandom, que básicamente al día de hoy es lo que la mantiene en vigencia.

Seamos claros: ella no decidió dejar los medios, sino que no tiene una convocatoria de ninguno de ellos y para contrarrestar ese hecho hizo circular que no le interesan y critica a los "chimenteros", como a clasifica a los periodistas de espectáculos que dejan en descubierto sus mentiras.

“Son medios que lo único que hacen es informar mal o desinformar a la gente. Lo hago publico para que llegue a millones de personas por que a mi me siguen millones y esto hay que dejarlo al descubierto”, narró en un espacio de X que no tenia siquiera a 700 personas conectadas, algo impensado meses atrás para una participante que se adjudicó 17 puntos de rating, algo así como un 1.700.000 espectadores.

Ya habíamos contado del ocaso de Furia, que sus fans empezaron a bajarse, marcando una caída significativa de seguidores en sus redes sociales, los mismos que se ven decepcionados por haber apoyado y gastado miles de pesos en votaciones telefónicas para que siguiera en la casa o mantenerla en su día a día económicamente.

“Nos vamos a ir de esta cloaca que es X”, confeso ese vivo, agregando que “hay falsos fans de Furia y a esos los bloqueo”. Es más, en ese mismo espacio muchos de los que Juliana aceptaba decían que estaba manejándose mal y bloqueando a gente que la siguió desde su comienzo en la estadía en la casa.

Todo esto se suma al escandaloso comentario que hizo en el streaming donde participa en las tardes (que cada vez cuenta con menos visualizaciones en directo), donde confesó: “Yo ando armada, me sé defender y como doble de riesgo sé como disparar… en las rodillas”. También les pidió a sus fans que no hagan ningún evento que ella no autorice y que no se acerquen a las instalaciones del canal de streaming, lo que generó un importante rechazo en su fandom.

Otro ejemplo. “¿Vos sos gay”, le consultó Juliana a un fan que estaba hablando en directo. Ante la respuesta afirmativa, ella contestó: “Yo soy parte de la comunidad LGBT… Soy como la Madonna para ellos y están los que me siguen a mi y los p… Malos. Bueno, esos que me critican son los malos”, cerró su comentario, en referencia a un periodista de espectáculos.

Los post en la red mas popular se masifican con los fans de Juliana que fueron bloqueados por simplemente marcarle una equivocación o quizás darle un consejo de cómo manejarse con ellos.