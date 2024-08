El Gobierno apuntó contra la marcha por San Cayetano

En el marco de las movilizaciones por San Cayetano, el patrono del pan, la salud y el trabajo, el Gobierno lamentó que dicha fecha religiosa esté relacionada y encabezada por dirigentes políticos.

En ese sentido, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que lamentaron que “en una fecha religiosa como ésta donde la gente asiste de buena fe, con el deseo de salir adelante o agradecer, hoy esté encabezada por figuras políticas que son muchas de ellas responsables del desastre económico que este Gobierno heredó”.

En ese sentido, y “a modo recordatorio”, explicó que “a diciembre de 2023 la Argentina era uno de los cinco países con el peor salario mínimo del continente junto con Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela; el segundo país con más juicios en el CIADI, un país donde durante trece años el PBI per cápita no creció, un país donde hubo 10 años en el que no se generó empleo privado y donde hay más trabajo negro o informal que trabajo registrado”.

Sus dichos fueron en referencia a la marcha convocadas por la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales en el centro porteño y añadió: “Quienes fueron parte del problema no van a ser parte de la solución”.

“Este Gobierno vino a erradicar los males que azotan a los argentinos desde hace décadas, no a reproducirlos. Por estas cuestiones, y como lo indican los hechos de público conocimiento, la única doctrina del kirchnerismo es 'has lo que yo digo, pero no lo que yo hago'”, agregó.