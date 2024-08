Imane Khelif: más allá de la controversia en los Juegos Olímpicos 2024

Khelif es nació en un pueblo rural de Argelia el 2 de mayo de 1999 y, aunque su padre desaprobaba el boxeo para mujeres, insistió, se preparó y llegó a ganar una medalla de plata en los campeonatos mundiales de la Asociación Internacional de Boxeo (AIB) en 2022.

Ese mismo organismo la descalificó el año pasado poco antes de su combate por la medalla de oro con el argumento de que tenía altos niveles de testosterona, según trascendió.

Sin embargo, la propia AIB emitió un comunicado el miércoles en el que aseguró que no se la sometió a ningún “análisis de testosterona el año pasado”, pero que fue “objeto de un análisis reconocido” que derivó en su descalificación.

El organismo también señaló que los detalles de las pruebas “siguen siendo confidenciales” y se negó a profundizar sobre el tema.

En el mismo comunicado, la Asociación Internacional de Boxeo aseguró que la decisión tomada durante los Campeonatos del Mundo 2022 y 2023 “buscaba garantizar la equidad competitiva” y lanzaron duras críticas al Comité Olímpico: “Expresamos nuestra preocupación por la aplicación inconsistente de los criterios de elegibilidad por parte de otras organizaciones deportivas, incluidas las que supervisan los Juegos Olímpicos. Las diferentes regulaciones del COI sobre estos asuntos, en los que la IBA no está involucrada, plantean serias dudas sobre la equidad competitiva y la seguridad de los atletas”.

Qué dijo Imane Khelif tras la decisión de la AIB de sacarla de la competencia hace un año

“Frecuentemente sufrí bullying por mi apariencia, y resistí y continué a pesar de todo. Hoy esos argumentos tuvieron éxito y estoy en shock. Participé en muchos torneos y no hubo problemas, pero cuando mis chances de ganar la medalla de oro fueron grandes, llegaron y lo evitaron, justificándose con que mis números son más altos que los del resto de las mujeres”, dijo Khelif en su momento. “Han conspirado contra Argelia para que su bandera no esté en lo más alto y que no ganemos la medalla de oro”.

El comunicado del Comité Olímpico de Argelia en defensa de Khelif

Desde el Comité Olímpico y Deportivo de Argelia (COA) denunciaron “ataques maliciosos y poco éticos dirigidos contra nuestra distinguida atleta, Imane Khelif, por parte de determinados medios de comunicación extranjeros”, en alusión a los cuestionamientos sobre la fuerza de la argelina.

“Estos intentos de difamación, basados en mentiras, son completamente injustos, especialmente en un momento crucial en el que se prepara para los Juegos Olímpicos, la cima de su carrera”, agregaron en la web oficial y resaltaron: “El COA ha tomado todas las medidas necesarias para proteger a nuestra campeona. Imane Khelif encarna a la perfección el espíritu de excelencia, determinación y resiliencia de nuestros atletas. A pesar de estas críticas infundadas, tenemos una confianza inquebrantable en sus capacidades y estamos convencidos de que brillará en los Juegos Olímpicos”.

Por último, manifestaron su apoyo a la boxeadora. “Estamos todos contigo, Imane. Toda la nación te apoya, orgullosa de sus logros y del honor que brinda a Argelia. Centrémonos en su talento excepcional y su arduo trabajo para representar a nuestro país en el escenario mundial. Les pedimos a todos que apoyen a nuestra campeona, Imane, cuyo nivel de excelencia inquieta a algunas personas”.