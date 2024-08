Caso Loan: qué declaró el chofer que llevó a Laudelina a Corrientes a instalar la versión del accidente

El 28 de junio pasado, Laudelina Peña y su hija Macarena salieron de su casa de la localidad de 9 de Julio junto al abogado José Fernández Codazzi. Los tres se subieron a un Volkswagen Passat gris que manejaba Agustín Ybarra (46), empleado de la Municipalidad de Corrientes, y todos emprendieron viaje hacia la capital provincial. Esa fue la noche en que la tía de Loan Danilo Peña (5) se sentó frente a un fiscal provincial, dijo que a su sobrino lo habían atropellado y que ella plantó el botín bajo amenaza. Luego, alegaría que mintió, coaccionada por su defensor y que le habían ofrecido beneficios por dar esa versión.

En las últimas horas, Ybarra se sentó frente a la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, como testigo. Habló por una hora y siete minutos. Contó que es amigo del senador provincial Diego Pellegrini “desde hace muchos años” y que ese 28 de junio viajó con él hacia la localidad de Esquina para pagarles a unos albañiles.

Una vez allí, dijo que se fue con Codazzi rumbo a la localidad 9 de Julio, como “acompañante”. Al abogado lo conoce también desde “hace bastante tiempo, ya que ambos son oriundos de Concepción” y recordó que han jugado al paddle juntos en las canchas que tiene el letrado en Esquina.

Empleado de la Municipalidad de Corrientes, Ybarra respondió a cada pregunta que le hizo la jueza y los fiscales federales Mariano de Guzmán y Alejandra Mangano de la Protex. “Yo cero tema de abogacía, no me meto, no sé si (Codazzi) hizo bien o mal. Yo me sentí mal porque también soy papá y me duele que esté perdido Loan. Quiero saber qué pasó”, dijo en la testimonial, según puso saber un medio de comunicación.

Tanto Laudelina como Macarena deslizaron que la presión para que declare la versión del accidente, con el correspondiente resarcimiento económico y bajo amenaza, se gestó en el coche que manejaba Ybarra.

“Lo que más quisiera es que el niño esté vivo... No, del ofrecimiento de dinero nunca escuché. Lo que escuché es que la chica le dijo a la madre: ‘No te olvides de decirle -supongo que cuando declaraba- que la camioneta cuando frenó prendió la luz de atrás’. Eso me acuerdo patente”, respondió.

Ybarra recordó que ese 28 de junio, luego de haber acompañado a Pellegrini a la localidad de Esquina, se fue con Codazzi a buscar a Laudelina y a su hija en 9 de Julio para trasladarlas a Corrientes. Relató que se fueron en el Volkswagen Passat gris del senador porque la camioneta del letrado estaba en un lavadero.

“Me indicó a dónde tenía que ir, a lo de su cliente. Paré frente a la casa, me dijo el nombre en el viaje, pero lo tomé muy por arriba. Yo me quedé en el auto. Habrá pasado una hora, no recuerdo. Hacía frío. Incluso, en un momento se acercaron unos periodistas, me golpearon la ventanilla y me preguntaron si el que ingresó era Codazzi”, narró.

Y, luego, detalló que el letrado salió con una señora y una chica. “De ahí nos fuimos hacia (la localidad de) Desmochado. Ahí nos esperaba Diego Pellerini en la estación de servicio para cambiar de vehículo”, señaló. Según el testigo, hicieron el intercambio de coches y ya en la camioneta de Codazzi siguieron camino a Corrientes con Laudelina y Macarena.

Codazzi manejaba, Ybarra iba de acompañante y las mujeres en el asiento trasero. “(Fue) Un viaje normal, común. Íbamos hablando de nuestros padres, atrás yo escuchaba que la señora hablaba con la hija, la que más se escuchaba era la hija, comentaban sobre el accidente”, reseñó.

Cuando llegaron a Corrientes, Ybarra dijo que se bajó en la avenida Centenario, se tomó un remís y se fue a su casa. “Eso fue, más o menos, 11 y media o 12. Estaba cansado. Incluso, en el viaje, dormité unos 10 o 15 minutos. En ningún momento escuché que se le hiciera ningún ofrecimiento”, indicó.

Finalmente, Ybarra mencionó que no se había contactado previamente para dar su testimonio porque no sentía que aportara información relevante al caso y que esperaba la citación a declarar desde que los medios comenzaron a mencionarlo.