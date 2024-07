María, la mamá de Loan quebró en llanto y reclamó: "Quiero que me devuelvan a mi hijo"

A 42 días de la desaparición de Loan Peña, su madre habló con C5N y pidió a los detenidos del caso que rompan el silencio y digan qué hicieron con el niño. Además pidió a la justicia y a los efectivos de la policía que actúen más rápido y exigió la detención de Macarena y Camila ante la sospecha de que algo deben saber.

"Estoy desesperada, hace 42 días que no sé nada de Loan. Nadie cree que él se haya perdido. A él se lo llevaron, alguien se lo llevó. Quiero que me devuelvan a mi hijo lo más pronto posible. Ya son muchos días", expresó María en diálogo con El Diario.



En ese momento, la mujer se largó a llorar. "Yo voy a llorar, pero voy a pedir por mi hijo. Quiero que me devuelvan a mi hijo, quiero saber algo de él, quiero salir ya de esto y que él este acá"

Acto seguido se dirigió a los detenidos en la causa: "Los que lo están teniendo que lo devuelvan. Si alguien lo ve que llame, ya son muchos días para mi y para él, debe estar sufriendo. Los que tienen que hablar que hablen, que dejen de hacerse los vivos. Sé que él está en alguna parte. A él no lo tragó la tierra ni lo comió un bicho, a él se lo llevaron y quiero que lo devuelvan. Tienen que decir la verdad y listo", manifestó.

Luego pidió a la justicia y las fuerzas de seguridad que trabajen más rápido para encontrar al niño y señaló que debe haber más detenidos en la causa, como Macarena y Camila, las primas del niño, bajo la sospecha de que algo deben saber.

Caso Loan: trasladaron al ex comisario Maciel a Marcos Paz

El ex comisario Walter Maciel, imputado por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan, el niño de cinco años desaparecido hace 42 días en la localidad correntina de 9 de Julio, era trasladado esta tarde dal penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires.

El oficial había ampliado el miércoles su declaración ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo en el Juzgado de Goya. La magistrada solicitó peritar dos armas de fuego, de las cuales una pertenecería a Maciel y otra al policía retirado Francisco Méndez, también detenido en la causa.