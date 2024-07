Caso Loan: el comisario Walter Maciel amplió su declaración

Luego de una semana de indagatorias, la Justicia Federal le volvió a tomó declaración al excomisario de 9 de Julio, Walter Maciel, por la desaparición de Loan Peña, el niño de cinco años que fue visto por última vez el pasado 13 de junio en la localidad correntina.

Este fin de semana, la jueza Cristina Pozzer Penzo decidió que reinstaurar el secreto de sumario a la causa, por lo que no hay información sobre qué dijo el excomisario, que declaró durante más de siete horas en el juzgado federal de Goya, en medio de un fuerte operativo policial.

Su abogado, Miguel Ángel Pierri había adelantado que el extitular de la comisaría 9 de Julio presentaría una pista clave. Al pedir volver a declarar, se calificó a Maciel como imputado en calidad de colaborador.

Además, había adelantado presentaría una agenda donde tiene todo documentado. Según informaron, él intentó entregarla en su primera detención, pero le negaron esa posibilidad.

La primera declaración de Walter Maciel

Esta se trata de la segunda declaración de Maciel, quien ya había hablado ante la magistrada el viernes pasado. Según fuentes de la investigación, Maciel se despegó de las acusaciones, apuntó contra Laudelina Peña, tía del menor, y otras actitudes sospechosas por parte del resto de la familia.

"Entre las 16:00 y las 16:05 horas recibo un llamado de un número no agendado, que era Victoria Caillava, en mi teléfono particular. Le dije que ya nos estábamos dirigiendo al lugar. Vamos al lugar con Cáceres, Chamorro, Robledo y Torres", explicó Maciel en relación a los primeros minutos de la desaparición de Loan.

"Al entrar al camino vecinal, alrededor de las 16:30, lo primero que me encuentro es un hombre, que se movilizaba en una motocicleta, sin remera, todo sudado. Me llamó poderosamente la atención", describió en alusión a Antonio Benítez, esposo de Laudelina Peña.

En la casa de la abuela del pequeño, Catalina Peña, sostuvo que la notó "muy fría para la situación. Se perdió el morochito, Loan", le dijo la anciana al jefe policial según su testimonio.

Sobre el padre de Loan, reveló: "Para mí no estaba normal. Tenía aliento etílico. Me dice que es José Peña. Le pregunto por qué no está buscando a su hijo, a lo que me dice: 'Ya va a salir'". Luego apareció María Noguera, madre del menor, le consultó qué había pasado y se largó a llorar.

Caso Loan: con incertidumbre, avanza la investigación

Aunque hayan terminado las indagatorias a todos los sospechosos, la causa que ya lleva más de 40 días todavía no tiene un norte: la incertidumbre continúa al no obtener nuevos indicios sobre dónde está y qué pasó con el niño.

Luego de la última declaración, se acrecienta la hipótesis de que el excomisario de 9 de Julio sería un detenido protegido.

Otra de las cuestiones que se dieron a conocer es que el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció en Comodoro Py al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; el senador provincial, Diego Pellegrini; el ex abogado de Laudelina Pérez, José Fernández Codazzi; el ministro de Seguridad correntino, Alfredo Vallejos; y los comisarios generales Alberto Molina y Jorge Cristaldo.

Los seis están acusados de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público, a causa de su supuesta conducta reprochable en la investigación por la desaparición del niño.