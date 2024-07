La Justicia rechazó un reclamo millonario de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo a Capital Humano

La UNMA le había pedido al juzgado federal que ordenara el cese de la retención de fondos y que la cartera de Sandra Pettovello le transfiriera $556 millones. Sin embargo, desde el Gobierno señalan que la entidad no fue aprobada ni tampoco su rectora, la ex AFI Cristina Caamaño.

La medida cautelar iniciada por la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo (UNMA) contra el Ministerio de Capital Humano fue rechazada por el juzgado federal. La UNMA había solicitado que se ordenara el cese automático de la retención de fondos y reclamaba más de $556 millones. El juez en lo contencioso administrativo, Pablo Cayssials, desestimó el reclamo “porque no se aprecian las circunstancias excepcionales necesarias”.

El Estado desconoció la legitimidad de la designación de la rectora Cristina Caamaño Iglesias Paiz porque su designación a través del ex Ministerio de Educación quedó sin efecto por la resolución Nº 45/24 emitida por el actual Ministerio de Capital Humano.

Además, la UNMA, fundada por la fallecida Hebe de Bonafini en septiembre de 2023, no tiene autorizada la puesta en marcha. Con respecto a esto, el Gobierno denunció que el acta donde se estableció el nombramiento de la rectora por elecciones de asamblea no tiene validez por no contar con la aprobación de lo dispuesto “en el Artículo 49 de la Ley de educación superior y del Artículo 23, del Decreto Nº 176/96″.

La UNMA fue fundada en septiembre del año pasado pro Hebe de Bonafini y obtuvo la aprobación del Senado junto con otras cuatro universidades, pero el presidente, Javier Milei, ordenó la suspensión de la apertura en febrero.

La UNMA había hecho la solicitud ante la Justicia en abril. Sin embargo, Capital Humano argumentó la ilegitimidad de la rectora y la puesta en marcha de la universidad como el motivo para congelar los fondosAnte el pedido de la Universidad, el juez Cayssials señaló que no hay “arbitrariedad” de parte del Gobierno en el manejo de los fondos y que esto “no se vislumbra de manera acabada”. Asimismo, determinó que el proceso “debe encauzarse por otra vía, porque no se advierte la existencia de un perjuicio irreparable”. Su decisión se fundamentó sobre el objetivo de “evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debida”.

Por otro lado, se indica en el fallo que la apertura de la UNMA permanecerá suspendida hasta que se pueda probar que cumple con la Ley de Educación Superior para crear facultades. Esta Universidad fue fundada el año pasado, luego de que el Senado aprobara el proyecto, junto con la Universidad del Delta (en Tigre, San Fernando y Escobar); las de Ezeiza y Pilar (también en la provincia de Buenos Aires) y la de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, pero Javier Milei decidió suspender su apertura en febrero y ponerlas en revisión..