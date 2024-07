El Kun Agüero volvió a defender a las SAD en el fútbol argentino: "Están cagados porque hay beneficios propios"

El exjugador de fútbol Sergio Kun Agüero volvió a defender a las Sociedades Anónimas Deportivas, modelo que fomenta el gobierno de Javier Milei, y desató la polémica: "¿Qué pasa? ¿Tienen miedo? ¿Están cagados? ¿Qué está pasando? Están cagados porque hay beneficios propios", expresó.

En un streaming junto al mediático Martín Pérez Di Salvo, conocido como Coscu, Agüero continuó con su análisis sobre las SAD: "Se habilitaron las Sociedades Anónimas Deportivas así que se vienen cosas picantes, como ustedes saben. Hay muchos que me matan pero a mí me da igual. Yo puedo opinar como todos los demás, yo opino y al que le guste bien y al que no, mala suerte. Opino que eso va a beneficiar", continuó el Kun.

Tras la autorización de la Inspección General de Justicia (IGJ) de transformar las instituciones del deporte en SAD, el exjugador de Independiente y campeón de la Copa América en 2021 con la Selección argentina, no ocultó su alegría ante la decisión del Gobierno de habilitar este modelo.

"Igual está mal explicado, porque al final de cuentas los clubes para que sean privados sí o sí tienen que votar los socios. Si dicen que no es no, se acabó el tema, sí dicen que sí, privado. 2 + 2= 4, listo. Qué tanto. Dale la oportunidad a la gente que vaya a votar y decida", concluyó.

Cabe destacar, que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado desmintió al Gobierno después de que publicara en el Boletín Oficial que habilitaba a los clubes los clubes del fútbol argentino a convertirse en SAD y ratificó que las entidades deportivas afiliadas deben ser asociaciones civiles sin fines de lucro.