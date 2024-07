El Gobierno dio de baja la plataforma gratuita Cont.ar

Al ingresar a la app o a la página oficial, como sucedió con la agencia de noticias Télam, se lee la leyenda "Página web en reconstrucción" y no se puede acceder a ningún contenido.

En las últimas horas el Gobierno cerró la plataforma de straming Cont.ar que contaba con más de 5 mil horas de programas, series, documentales y audiovisuales nacionales totalmente gratuitas.

Hasta el momento, desde la secretaría de Cultura del ministerio de Capital Humano no informaron los motivos de la decisión ni qué pasará con la plataforma. Sin embargo, trabajadores del área advirtieron que “no se trata de una medida momentánea" y que "no hay en marcha reconstrucción alguna”, y temen que el cierre sea definitivo.

"Esto significa un nuevo ataque a la libertad de expresión y un avasallamiento de las instituciones por parte del actual gobierno que atenta además contra el trabajo de nuestros compañeros y compañeras”, expresaron desde la Comisión Interna de Contenidos Públicos S.E.

Cont.ar tenía con más de un millón y medio de usuarios y un tráfico que promediaba 56 mil reproducciones semanales, alcanzando casi las 3 millones de visualizaciones al año. Además contaba con un catálogo de más de 5.200 horas disponibles de acceso, con casi 2.000 títulos de distintos géneros y temáticas.