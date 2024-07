Faustino Oro participará del campeonato argentino de ajedrez

Para fin de año, Faustino Oro viaja a Buenos Aires para participar del campeonato argentino de ajedrez. El pequeño de 10 años, que vive en Barcelona y que cautiva al mundo entero con sus victorias, jugará en el evento nacional que se realizará en noviembre. De esta manera, se convertirá el ajedrecista más joven en disputar esa competencia.

Durante el primer domingo de julio, Faustino Oro ganó el título de Maestro Internacional de ajedrez al terminar puntero el Torneo Torneo de Maestros que se realizó en el Club d´Escacs de Barcelona. Eso no es todo, el pequeño de 10 años no deja de sorprender al mundo y al ex campeón del mundo de ajedréz Vladimir Kramnik, quién publicó en redes sociales una invitación especial: "Realmente me encantaría jugar un partido de blitz OTB gratis, invitarlo a Londres en agosto".

El joven, también consiguió el puesto número 20 en el ranking blitz en la plataforma Chess.com. El siguiente desafío será disputar la final del 99° Campeonato Argentino Superior Absoluto de Ajedrez.

En los últimos días, Faustino Oro fue invitado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar del campeonato nacional, esto lo convertirá en el niño más joven que participa en la competencia. Ya que en el pasado, ese título lo tenía Joaquín Fiorito, con 15 años y 5 meses en el año 2022.