Caso Loan: Laudelina Peña dará “nombres y apellidos” a la Justicia

Este martes por la noche los abogados defensores tendrán acceso al expediente. El miércoles comenzarán las indagatorias a los detenidos, con la tía de Loan en primer lugar. María Victoria Caillava y Carlos Pérez fueron citados para declarar el jueves.

El resto de los acusados deberán presentarse entre el viernes y el lunes de la semana que viene.

Mónica Chirivin, abogada de Laudelina Peña, habló con Arriba Argentinos en la previa de la declaración indagatoria que dará su defendida este miércoles. Estas fueron sus declaraciones:

"Le va a dar un poco de luz y le va a suministrar a la investigación datos que una vez cotejados pueden ser útiles. Le creo a mi asistida y defiendo lo que me explica. Su versión no se sabe hasta que ella no declare. Tiene una verdad que es muy certera, va a transmitírsela a los fiscales y eso va a servir mucho a la causa. Va a poner a cada uno en su lugar".

"Hay que descartar todo lo que haya hecho anteriormente. Según todo lo que escuché y vi en los medios, esto no fue un accidente y hay una trama mucho más fuerte detrás. La intención de alguien hizo que la voluntad política interfiriera en lo judicial y tratara por todos los medios de que esto termine como homicidio culposo e incumplimiento del deber público". agregó Mónica.



"Hay que reconocer que existe la trata y la pedofilia en Corrientes".