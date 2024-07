Burlando lleva el caso Loan a Comodoro Py y denunciará a Corrientes

Burlando insinuó que denunciará ante la Justicia Federal al gobernador de Corrientes y lo cuestionó por ir a la Casa Rosada justo cuando el padre del niño visitó la capital del país: "Yo quiero que se investigue, a mi Corrientes no me da garantías".

El abogado defensor de la familia de Loan, Fernando Burlando, advirtió este viernes que va a "denunciar en Comodoro Py" el rol que tuvo la provincia que gobierna Gustavo Valdés, en el caso por la desaparición de Loan Danilo Peña. “La próxima denuncia la voy a hacer en Comodoro Py”, dijo en diálogo con La Red. Además, sembró dudas por la visita que realizó el mandatario provincial a la Casa Rosada en el mismo momento que el padre de Loan realizó una convocatoria en la ciudad de Buenos Aires. "¿Si esto no es casta, dónde está la casta?", planteó.

"Necesitamos trabajar en Argentina. Hay un gran temor a Vadés, gran temor al poder político. Acá, en una de las pruebas que pretendieron sembrar, hay un senador aparentemente involucrado, que mencionan todos los testigos. Acá, parece joda, podés decir lo que quieras y no das explicaciones", se quejó Burlando. El abogado indicó que va a llevar la causa a la Justicia Federal de Comodoro Py porque "institucionalmente hay mucho temor" en Corrientes, donde "cada vez" que solicita algo en la investigación encuentra trabas. "Jamás vi que en una investigación de trata se metan senadores, jefes de policía y fiscales", resaltó, y agregó: "Voy a intentar que se investigue esta situación fuera de ámbito de Corrientes. A la jueza le pedí varias medidas y no me dieron ni bola".

Burlando volvió a cargar contra Valdés, a quien ya había cuestionado por su polémico tuit avalando el testimonio de la tía del niño -Laudelina-, hoy presa en Ezeiza por presunto encubrimiento. "En Corrientes fue corrupción. Tenías una policía, tenías un fiscal, que tenía vínculos con el policía: Se perdieron 15 días preciosos, la criatura puede estar en la luna", remarcó Burlando, y añadió: "Yo quiero que se investigue, a mi Corrientes no me da garantías".

Para el abogado, "el poder político abraza esta situación" y puso dudas sobre la visita que realizó el gobernador de Corrientes a Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. "Lo vimos a Valdés en la Casa Rosada, en el día que el papá de Loan fue a dar notas y hacer una convocatoria en la Capital Federal. ¿Si esto no es casta, dónde está la casta? Está claro lo que es la casta. Yo tenía otro mensaje también, pensé que las cosas podían cambiar", y planteó que "se está jodiendo con una criatura, que entiendan los grandes".