El Chiqui Tapia contó la verdad sobre el video en el que un dirigente de la AFA le seca la transpiración

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video en el cual se ve como Luciano Nakis, directivo de la AFA, le seca la transpiración al presidente de la entidad, Claudio Tapia, en medio del partido que la Selección argentina jugó el martes ante Canadá por la semifinal de la Copa América 2024. El Chiqui debió salir a explicar el motivo por el cual recibió ese tipo de gesto.

“Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme”, escribió Tapia como respuesta a un usuario que le hizo una pregunta en la red social X (ex-Twitter).

Y, sobre la actitud que tuvo el dirigente, agregó: “Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha”.

Tapia, además, subió a sus redes sociales una foto en la que Nakis le pasa una toalla por la cara y ambos sonríen a la cámara. Le sumó, además, dos emojis de carcajadas, como burlándose de la trascendencia que tomó el episodio.

Quién es Luciano Nakis, el dirigente de la AFA que acompaña a la delegación argentina en la Copa América

Luciano Nakis es un empresario de diferentes rubros. Comenzó trabajando desde muy pequeño en la joyería de su familia y, además, es inversor en desarrollo de galerías comerciales.

Es el presidente del club Armenio y también participa en la política interna de Independiente.

Como dirigente, Luciano ocupó varios lugares en la AFA, donde fue asambleísta de la Primera B, integrante del Comité Ejecutivo y, desde el 2021, como Prosecretario. Además, dentro de la entidad madre del fútbol argentino se desempeña en el área de Selecciones Nacionales.