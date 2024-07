Scaloni mantuvo la incógnita sobre el equipo titular ante Canadá: “Hay chances de que estén Messi y Di María”

Lionel Scaloni habló una conferencia de prensa este lunes desde las 16.30 en la previa del partido que la Selección argentina jugará ante Canadá por las semifinales de la Copa América. El encuentro será el martes desde las 21 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Scaloni aseguró que definirá el equipo en el último entrenamiento que será esta tarde a las 18 (horario argentino), aunque reveló que Lionel Messi será titular ante Canadá y que Ángel Di María también podría estar desde el arranque del partido. “Es una posibilidad de que jueguen juntos”, comentó el entrenador en conferencia de prensa.

Las frases más destacadas de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa

“No sé qué equipo va a poner Canadá. Pero es un buen equipo pero más allá de sus fortalezas nosotros tenemos un buen equipo”.



“En relación al último partido que jugamos, los dos equipos tomaremos nota de ese partido. Ya veremos cómo se plantea el equipo”.

“Creemos que va a jugar el que esté mejor para este partido. Están todos muy bien”.



“No me causa nada de risa. Es arquero y que siga atajando”.

“No creo que una competencia sea más difícil que la otra. No quiere decir que vayamos a la Eurocopa y vamos a ganarla o quizá sí. Me gustaría que una selección europea sea invitada para que vea cómo se juega una Copa América o al revés que casi sería un Mundial. No creo que haya mucha diferencia”.