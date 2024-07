Agustín Salvia: "La clase media baja que cayó en la pobreza"

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, dialogó en exclusiva con Jorge Rial en Radio 10 y realizó un preciso y crudo análisis de la pobreza en nuestro país.

"Hemos aumentado la pobreza en forma importante. Creo que lo más grave es la pobreza extrema, la indigencia", indicó inicialmente durante la entrevista que mantuvo en Argenzuela.

Y agregó de manera contundente: "No veníamos bien, no había inversión, no había crecimiento, no había empleo, la inflación venía creciendo".

"Entramos al 2024 con una previa devaluación, con un shock de inflación muy fuerte, sin que se ajustaran los ingresos, y eso produjo una caída importante de clase media por debajo de la línea de pobreza, que fue del 44% al 55%, en el promedio del trimestre. Y en términos de indigencia paso del 11/12% a un 19% de pobreza extremo. Eso significa en términos numéricos 23 millones de personas pobres dentro de los cuales hay mas de 8 millones en situación de pobreza extrema", remarcó.

Asimismo, el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA subrayó que "cuando las clases medias consumen menos bienes y servicios, hay menos trabajo informal, menos cartón que juntar, menos vendedores ambulantes, menos servicio doméstico, menos servicio de jardinería, menos albañilería, más un shock en la obra pública todo eso muestra un cuadro complejo para la pobreza extrema".

En ese sentido, argumentó que "la clase media baja que cayó en la pobreza, si hay un proceso de reactivación con caída en la inflación, es posible que empiece a recuperarse, de hecho el 2do trimestre marcaría cifras un poco menores de pobreza. Pero la pobreza extrema la esta pasando muy mal".