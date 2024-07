La Corte Suprema confirmó que no irá al Pacto de Mayo

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda no asistirán al evento convocado en Tucumán por Javier Milei.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, quienes conforman la Corte Suprema, no asistirán a la firma del Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei para este lunes en la provincia de Tucumán.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, fuentes de la Corte Suprema confirmaron que Lorenzetti, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda no asistirán al Pacto de Mayo. "El viernes ceremonial de la Corte comunicó que los cuatro ministros no concurrirán ni el 8 ni el 9 a las actividades que invitó ceremonial de Presidencia", indicaron.



La ausencia de los miembros del máximo tribunal se sumará a los dirigentes políticos que también adelantaron que no serán parte del acto, como el presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, o el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

En tanto, Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) tampoco estarán en el Pacto de Mayo, mientras que se espera por la determinación del gobernante santiagueño, Gerardo Zamora.