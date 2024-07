La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de 15 suplementos dietarios por ser ilegales. Mediante la Disposición 5884/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial, el organismo detectó irregularidades en su fabricación por lo que no pueden garantizarse su trazabilidad ni sus condiciones de elaboración.

La investigación sobre los productos comenzó por la consulta de un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) que no cumplirían con la normativa alimentaria vigente. En particular porque en los rótulos se hace referencia a la Autoridad Sanitaria del Perú (DIGESA), y, tras una serie de consultas se constató que no constan antecedentes de registro de los productos, como así tampoco antecedentes de su ingreso al país.

Ante esta situación desde la ANMAT informaron que "por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República Argentina".

Lista completa de los 15 suplementos dietarios prohibidos por la ANMAT

Citrato de Magnesio x 100 cápsulas

Citrato de Potasio x 100 cápsulas

Jengibre natural

Ortiga negra analgésico x 100 cápsulas

Yacon Diabetes x 100 cápsulas

Memorex Cerebral x 100 cápsulas

Maca Forte Multivitamínico x 100 cápsulas

Higazan Plus x 100 cápsulas

Colágeno Hidrolizado x 100 cápsulas

Biotina Cabello y Uñas

Cloruro de Magnesio x 100 cápsulas

Chupa Panza Quema grasa x 100 cápsulas

Células madre envejecimiento prematuro ácido hialurónico/ácido fólico x 100 cápsulas

Calcio de magnesio de Zinc +D Colágeno hidrolizado Cartílago de tiburón x 100 cápsulas

Biotina Colágeno Hidrolizado x 100 cápsulas