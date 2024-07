La emoción de la arquera de Banfield al ser elegida por la Selección Argentina Femenina

La arquera de las inferiores de Banfield, Emilse Jonas, fue convocada a la Selección Argentina sub 20 y se viralizó su llamado a la familia contando la hermosa noticia.

Emilse Jonas, arquera de la reserva de Banfield, pampeana y sub 20, demostró lo contrario con un video que se hizo viral en donde le comunica a su familia que está convocada a la Selección Argentina.

La jugadora conmovió a los usuarios en las redes con un video en el que se la puede ver llamando a sus papás para contarles la increíble buena noticia, que acababa de conocer.

"Fui pre seleccionada para la Selección". De inmediato, más gritos y más llantos. "Mi amor, te dije, ¿viste hija?", le grita su madre y cómo le dan las noticias a más personas del otro lado.

No es la única pampeana convocada al sub 20 femenino ya que también estarán las santarroseñas Agustina Maldonado, jugadora de All Boys, y Constanza Pacheco, de Mac Allister.

El próximo el Mundial femenino sub 20 se llevará a cabo en Colombia desde el 31 de agosto al 22 de septiembre. Esta convocatoria, puede derivar en que la portera vaya al país cafetero.

Las jugadoras preseleccionadas por el entrenador Christian Meloni volvieron a reunirse esta semana para afrontar tres entrenamientos. Los rivales de Argentina del Grupo F serán: Corea, Costa Rica y Países Bajos.