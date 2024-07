La Tv Pública confirmó que transmitirá los Juegos Olímpicos de Paris

En uno de los programas -Zona mixta- que, actualmente, se transmite por la Televisión Pública, se confirmó la noticia. De esta forma, la transmisora nacional confirmó que los Juegos Olímpicos serán transmitidos por la pantalla de la Televisión Pública desde el 26 de julio al 11 de agosto. Por lo que se supo, además, a diferencia de la Copa América, la señal ha obtenido la licencia para la emisión de los Juegos Olímpicos que se van a desarrollar en Paris y esto significa, por otro lado, que será una producción propia de la señal televisiva.

Durante la Copa América, por ejemplo, la Televisión Pública solo transmitió los partidos de la Selección Argentina y lo hizo, además, desde una señal tomada desde DirecTV, es decir no hacía la producción y eso significaba, entre otras cosas, no tener la posibilidad de vender publicidades a nombre de la empresa. En principio no se conoce bien cuál será el cronograma ni que deportes se transmitirán, pero seguramente se vean los deportes en los que Argentina tenga participación.