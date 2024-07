Gimnastas argentinas no pueden viajar para representar a nuestro país por falta de financiamiento

La situación no es nada nueva. Y se agrava en los deportes menos conocidos o no tan tradicionales que tienen poco espacio en los medios. Actualmente, se padece la falta de apoyo de las federaciones nacionales que no se hacen cargo de nada, aunque los atletas representen al país.

Este es el caso de Alma y Abril que tienen 13 años y entrenan para esto desde sus 7 años. Ambas gimnastas están clasificadas al mundial. Ellas son las únicas en su categoría que van a representar a Argentina

Una de ellas el año pasado salió campeona entre 81 gimnastas de 10 países diferentes en la Copa Panamericana en Perú 2023.

Ambas salieron campeonas en el Nacional de Clubes 2024 que se hizo este año en Mendoza, donde se llevó a cabo el clasificatorio al mundial.

Gimnastas y entrenadores no cuentan con ningún tipo de beneficio por parte de ninguna entidad. Vuelos, hospedajes, estadía, inscripciones, matriculas, todo corre por cuenta de ellas. Los atletas que quieren competir a nivel internacional, incluso si son representantes de nuestro país, deben pagarse sus costos.

¿Quiénes son Alma y Abril?

Alma y Abril son dos gimnastas de 13 años que viven en La Matanza. Alumnas de Gimnasia Aeróbica Juventud desde sus 6 años y desde ese entonces viven este deporte con total pasión y compromiso. Siempre con el objetivo de seguir creciendo día a día y lo demuestran en cada entrenamiento, en cada torneo, y en todo momento.

¿Qué significa para ellas poder viajar?

En primer lugar, es un sueño hecho realidad participar en un Mundial ya que hace 7 año ellas dedican gran parte de su vida a entrenar y llegar a representar a nuestro país haciendo lo que tanto aman, es un gran logro y orgullo.

¿Por qué creen que tiene que existir una política nacional en apoyo a los deportistas?

Tanto ellas como cualquier otro deportista de alto rendimiento dejan cuerpo y alma en cada entrenamiento. Dedican horas, días y la vida misma en esto. Estar en un nivel deportivo de seleccionado debería de ser igual de valorado en todos los deportes y , por ende, beneficiado de alguna manera para incentivar el crecimiento deportivo en todo el país, sobre todo, en los jóvenes.

¿Por qué fueron elegidas para representar a la selección Argentina?

Alma en modalidad individual y Abril en modalidad dupla mixta participaron de dos selectivos para lograr esta clasificación. Sus puntajes en ambos torneos fueron los que definieron su ranking, quedando así clasificadas al Mundial a realizarse en Italia y al Panamericano a realizarse en Panamá. Hoy en día nuestra prioridad es llegar a juntar al dinero para el Mundial y si la suerte nos acompaña, también apuntaremos a representar a nuestro país en el Panamericano.

¿Conocen a otras Almas y Abril que no pueden realizar sus sueños de vida por falta de financiamiento? ¿Qué ocurre con ellas?

Toda la delegación Argentina que viajará al mundial está conformada por diferentes personas de diferentes partes del país. Todos estamos en la misma situación e intentamos por todos los medios posibles juntar el dinero para lograr costear todos los gastos que implican los viajes internacionales. A veces se torna un poco frustrante la incertidumbre de no saber si se llega o no con el dinero necesario pero para esto trabajamos así que no bajamos los brazos nunca.

¿Cuánto dinero hay que recaudar y para qué serviría?

Los vuelos están un poco menos de u$s2.000 cada una. A eso debemos sumarle traslados, hospedaje y estadía. Es un costo muy alto realmente.

¿Cómo se puede ayudar?

Todo es de gran ayuda. Tenemos un link a disposición para donarnos dinero y en nuestra cuenta de Instagram podrán encontrar toda la información y podrán conocernos un poco más .

Somos Laura y Sofia, sus entrenadoras y agradecemos muchísimo la difusión.

Instagram @aerobica_juventud

Mercado Pago:

Alias: aerobicajuventud