Boca: Fernando Gayoso reveló que padece ELA

Fernando Gayoso, el afamado entrenador de arqueros de Boca que dejó su cargo a principios de año, reveló que aquella sorpresiva decisión se debió a que fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

“Hace un tiempito me tuve que hacer unos estudios y me salió que estoy transitando una enfermedad, que hoy por hoy no me deja estar en campo porque la verdad que no me siento como para estar en campo", explicó durante una entrevista con el canal de streaming Rembo, conducido por el periodista Mario Cordo.

Gayoso tuvo dos ciclos como entrenador de arqueros de Boca: entre 2014 y 2016 con Rodolfo Arruabarrena como DT y a partir de 2020, cuando retornó al club de la mano de Miguel Ángel Russo. En esta última etapa su nombre tomó mucha relevancia con los penales atajados por Agustín Rossi y, sobre todo, Sergio "Chiquito" Romero en la Libertadores pasada.

Fernando Gayoso, el afamado entrenador de arqueros de Boca que dejó su cargo a principios de año, reveló que aquella sorpresiva decisión se debió a que fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

“Hace un tiempito me tuve que hacer unos estudios y me salió que estoy transitando una enfermedad, que hoy por hoy no me deja estar en campo porque la verdad que no me siento como para estar en campo", explicó durante una entrevista con el canal de streaming Rembo, conducido por el periodista Mario Cordo.

Gayoso tuvo dos ciclos como entrenador de arqueros de Boca: entre 2014 y 2016 con Rodolfo Arruabarrena como DT y a partir de 2020, cuando retornó al club de la mano de Miguel Ángel Russo. En esta última etapa su nombre tomó mucha relevancia con los penales atajados por Agustín Rossi y, sobre todo, Sergio "Chiquito" Romero en la Libertadores pasada.



“Tuve la suerte de que el club me dio la posibilidad de trabajar en otra área, de seguir cerca de los arqueros. Estoy reacomodándome”, explicó Gayoso, quien sigue vinculado al club azul y amarillo.

“Se torna medio duro asumirlo, pero bueno, trato de estar fuerte de la cabeza. Uno se apoya mucho en la familia y después, bueno, la vamos llevando día a día. A veces se hace un poco complicado, pero tratando de llevarlo, de estar en contacto con los médicos”, agregó el profe.