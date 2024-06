Bono para jubilados: qué pasará en julio y de qué depende el pago de una suma extra

“El bono tiene una característica que es discrecional, y nosotros tenemos que ser serios y solo va a haber bono en función de cómo viene la situación y cómo vienen los números fiscales”, agregó.



Milei sostuvo que aún no se anunció el pago del bono porque “depende de los números fiscales. Nosotros no vamos a engañar a la gente, ni mentirle dándole cosas que no hay, porque eso termina siendo emisión monetario y el efecto agregado es mucho peor. Porque a vos te dan ese papel de colores que no compra nada y no solo va a precios, sino que genera una distorsión, la actividad es menor y te queda una situación de peor pobreza".

El mes pasado, el Gobierno emitió el Decreto 440/2024 que disponía una nueva ayuda extra por un monto máximo de 70.000 pesos, destinada a los jubilados y pensionados con menores ingresos, que se implementó en junio de 2024.

La ayuda benefició a quienes percibieron un total de haberes de hasta $206.931,10 y para aquellos que superen este monto, la ayuda fue equivalente a la suma necesaria hasta alcanzar los $276.931,10.

Previamente se habían otorgado bonos extra en enero, febrero, marzo, abril y mayo, como una manera de reforzar los ingresos de los adultos mayores en medio de la crítica situación socioeconómica.

El mandatario aseguró que "ya pasó la etapa del déficit cero", a la vez que resaltó que "se viene el cambio de régimen monetario" y dijo que en agosto próximo se podría efectuar "la baja del Impuesto PAIS".

"Ya pasó la etapa del déficit cero y ahora se viene el cambio de régimen monetario", señaló el mandatario. En tanto, manifestó en una entrevista en La Nación+ que "en agosto podría efectuarse la baja del Impuesto PAIS" y confirmó que Federico Sturzenegger "se incorpora la semana que viene al Gabinete".