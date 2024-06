Copa América 2024: la Selección argentina se mide con chile

Hoy martes 25 de junio desde las 22:00 la selección argentina enfrenta a Chile en el MetLife Stadium de New Jersey por la fecha 2 del grupo A de la Copa América 2024.

El partido será televisado por TyC Sports, Telefé, TV Pública y DSPORTS, y transmitido a través de MiTelefe, Cont.ar y DGO. Las señales televisivas se pueden sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

La Selección argentina confirmó la formación, con tres cambios para enfrentar a Chile, en el marco de la segunda fecha del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024. Para este encuentro, que puede definir la clasificación de la Albiceleste a cuartos de final, el entrenador Lionel Scaloni tomó la decisión de realizar tres variantes en relación a lo que fue la victoria por 2-0 ante Canadá el pasado jueves en Atlanta. En primer lugar, Nicolás Tagliafico reemplazará a Marcos Acuña en el lateral izquierdo para completar la línea de fondo junto a Nahuel Molina, Cristián Romero y Lisandro Martínez. Las otras dos modificaciones se darán en la mitad de la cancha donde Enzo Fernández ocupará el lugar de Leandro Paredes y Nicolás González ingresará por Ángel Di María.

El delantero de la Fiorentina estará en el once inicial de la selección argentina frente al equipo trasandino. De esta manera, los jugadores que Lionel Scaloni pondría en cancha serían: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico González, Lionel Messi y Julián Álvarez.

CÓMO ES EL METLIFE STADIUM, DONDE ESTA NOCHE JUGARÁN ARGENTINA VS CHILE

El Metlife Stadium se encuentra en East Rutherford, Nueva Jersey, y es la casa de los New York Giants y New York Jets, dos equipos de la NFL. La cancha fue inaugurada en 2010 y tiene una capacidad para 82.500 personas. Además del encuentro que disputarán el conjunto albiceleste y el combinado trasandino, será sede de otros dos partidos más en el certamen: el 27 de junio jugarán Uruguay y Bolivia, por el Grupo C, y el 9 de julio cuando se lleve a cabo la semifinal que tiene a los seleccionados de los Grupos A y B.

El Mundial 2026 también tendrá al Metlife Stadium como uno de los grandes estadios ya que se disputarán ocho partidos: cinco partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos de final, uno de los octavos de final y la final del torneo.