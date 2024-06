Caso Loan Peña: sigue la búsqueda del niño de 5 años

Loan Peña, un niño de cinco años de la localidad correntina El Algarrobal, se encuentra desaparecido desde el 13 de junio. Aunque en un comienzo se sospechaba que se había perdido, la semana pasada el caso dio un giro de 180 grados y ahora se sospecha que fue secuestrado y es víctima de una red de trata. Todos los detalles de la investigación y los principales sospechosos.

José, el papá de Loan Danilo Peña, sostuvo que él y su hijo llegaron " de sorpresa" al almuerzo organizado en casa de la abuela, donde el nene fue visto por última vez el 13 de junio. Fue en una nota con C5N, donde también sostuvo que la pareja de María Victoria Caillava y Carlos Pérez no había sido invitada al almuerzo y los había llevado Laudelina, tía del niño desaparecido.



Los llevó mi hermana, no fueron invitados por mi mamá. Cayeron de sorpresa. Se conocían pero no fueron invitados. Pero yo también caí de sorpresa, no fui invitado. Como mi compañero de trabajo me había dicho que no se trabajaba por ser festivo, dije de ir a ver a mi mamá. "Ellos no sabían que yo iba con Loan. Él no estaba invitado, fue conmigo. A último momento lo llevé", relató.

"No sospecho de nadie de la mesa, son toda gente de mi confianza", dijo Catalina, la abuela de Loan, en cuya casa desapareció su nieto hace 12 días, tras un almuerzo.

La mujer habló habló de los detenidos, en especial de María Victoria Caillava, quien junto a su esposo Carlos Pérez están sospechados de ser liderar el supuesto secuestro del niño. "Mi prima es Victoria. Ella quería comer pollo de campo y por eso la invité. Vino con su marido. Era la primera vez que veía a Carlos", contó.

Catalina expresó que no esperaba a su nieto en el almuerzo, quien llegó con su papá. "Vino de sorpresa a la mañana, no lo esperaba".

El Ministerio del Interior del país vecino publicó un flyer con el rostro del menor de 5 años desaparecido desde el 13 de junio en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes.



El anuncio contiene distintos datos personales del pequeño como la fecha de nacimiento, la estatura y el peso.

Por otra parte, pide que si alguien puede aportar información puede llamar al 2030-4638 o mandar un correo a [email protected].

Tras reunirse con funcionarios del gobierno provincial, la ministra Patricia Bullrich se refirió en Goya a la desaparición de Loan en una improvisada conferencia de prensa. "Vinimos a ordenar la investigación", dijo Bullrich, cuando ya pasaron 12 días de la desaparición del niño.

No dio precisiones sobre la investigación y dijo al respecto que ello se debía a que cualquier dato podía poner en riesgo la pesquisa. En ese sentido, señaló que "serán días difíciles" y que "será sancionado" quien dé información.

"Cada dato que se haga público puede poner en riesgo la investigación, que será confidencial", expresó. Con respecto a la tarea de los fiscales actuantes, no quiso evaluar su labor ni calificar por qué se perdió tanto tiempo en tomar recaudos para evitar que eventualmente el nene fuera sacado de 9 de Julio.

Dijo que está en contacto con Paraguay y Brasil y que la detención del comisario del pueblo le dolió "mucho". Al retirarse, los uniformados debieron hacer un cerco para que la gente no se le acercara. Así Bullrich subió a una camioneta negra para irse del lugar, mientras la gente gritaba ¡¡justicia!!

El fiscal general de Corrientes, César Sotelo, informó que el comisario Walter Maciel, detenido por el supuesto entorpecimiento de la investigación en torno a la desaparición del niño Loan Peña, contaba con una denuncia previa por presunto abuso sexual.

"Sé que tuvo una denuncia por abuso en 2019. Habría que preguntarle a la persona que pone a funcionarios con denuncias concretas en ciertos lugares", explicó Sotelo en cuanto al comisario Maciel.

A los 12 días de la desaparición en Corrientes de Loan, un caso que conmueve al país, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich llegó a esa provincia. Bullrich mantuvo una reunión en Goya con el ministro de Justicia provincial Juan José López Desimoni y con el titular de la cartera de Seguridad, Buenaventura Duarte.

El objetivo de la visita es interiorizarse sobre la investigación de la desaparición de Loan Danilo Peña y ver qué avances hay. Según informaron los medios locales, Bullrich evaluará junto a los ministros la pista de que el niño pudo haber sido llevado a Paraguay y definirá si efectivamente se trasladará al país vecino, tal como se dijo en un primer momento.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, aseguró que todas las pistas de la investigación en torno a la desaparición de Loan Peña conducen a la casa de su abuela y a los mayores que estuvieron en el almuerzo celebrado el día del hecho. "Después del trabajo que se hizo, el rastrillaje de 500 hectáreas, todas las investigaciones conducen a la casa y a los mayores presentes", explicó el mandatario provincial en declaraciones radiales.

Laudelina Peña es una de las tías de Loan Peña, hija de Catalina --abuela de Loan-- y pareja de Bernardino Antonio Benítez --uno de los detenidos--. Laudelina es quien sacó la foto del almuerzo grupal. Si bien no estuvo detenida, desde un primer momento quedó en la mira de la familia.

En una entrevista que dio días atrás, dijo que escuchó en la radio de la Policía a un agente que informó que “el nene había aparecido en una tapera y que estaba muerto de miedo”.

De acuerdo con su versión, esa tarde su marido la llamó para avisarle que Loan se había vuelto a la casa de Catalina a buscar a su papá. “Yo le creo a mi marido, si él es el que me llama y me dice que Loan fue a buscar a su papá”, dijo en en una entrevista televisiva. “No tengo nada que esconder. Tengo mi verdad y es lo que pasó”, remarcó.