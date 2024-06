Un tío y una pareja amiga: quiénes son los detenidos por la desaparición de Loan en Corrientes

Este lunes dictaron la prisión preventiva a los tres adultos detenidos por la misteriosa desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, tras un requerimiento del fiscal de la causa, Juan Carlos Castillo. El nene de 5 años salió a buscar naranjas junto a sus primos y estas personas el jueves pasado y nunca regresó.



El jefe de la Policía de Corrientes, Alberto Arnaldo Molina, dio detalles sobre los detenidos en el caso que mantiene en vilo al país: se trata de un tío del menor y una pareja amiga de él.

“La mujer es ama de casa y su pareja empleado de una empresa, que ahora estaba de licencia. El otro es un changarín y alguno tendría antecedentes por el delito de abigeato”, detalló Molina, según indicó La Voz. El abigeato está relacionado con el robo o hurto de ganado o animales domésticos, principalmente caballos y vacas, aunque también se da en ovinos.

El fiscal Castillo imputó a los tres por abandono de persona, debido a que -según explicó- el padre del menor no habría autorizado a esos adultos a que estén con el chico.

El ministro de Seguridad de Corrientes confirmó que continuarán con el operativo de noche

Buenaventura Duarte, ministro de Seguridad de Corrientes, confirmó a un medio de comunicación que la policía provincial continuará con la búsqueda de Loan de noche. Ya pasaron cuatro días desde su desaparición, pero aseguró que lo buscan con vida. “La esperanza es lo último que se pierde”, dijo.

“Vamos a seguir buscando hasta que el fiscal nos diga basta, él es el que dispone porque está a cargo de la investigación”, añadió Duarte. Consultado por la dificultad de realizar el operativo de noche, puntualizó: “Después de la puesta de sol, ingresará otro grupo de rescate, que será asistido por la Policía Rural, que conoce en lugar”.

Duarte puntualizó que en la zona donde se realizan rastrillajes, en las inmediaciones de la estancia Las Lagunas, trabajan dos dotaciones de 300 efectivos cada uno. “El gobierno provincial está poniendo todo el esfuerzo para encontrarlo con vida, pero también contamos con la colaboración de otras fuerzas y también de la gente de Corrientes, que es muy solidaria”, contó.

Además, contó: “En el Ministerio de Seguridad de la Nación se comunicaron de inmediato con nosotros y se pusieron a disposición, enviando una División de Búsqueda de Personas víctimas de Trata y están trabajando en conjunto con Delitos Complejos de la Policía provincial. Asimismo, ofrecieron una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten datos”.

La desaparición de Loan en Corrientes

Loan Danilo Peña desapareció el jueves 13 de junio, cerca de las 14.30. Según el relato de José, su papá, el nene salió de la casa de su abuela ubicada en paraje Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio, y nunca regresó.

Cuando se retiró de la casa, a la que iba por primera vez, estaba acompañado por sus primos -también menores- y de los tres detenidos. Estas serían las últimas personas que lo habrían visto con vida antes de su desaparición.

osé, el padre de Loan, hizo una reconstrucción sobre cómo fueron los últimos minutos junto a su hijo, cuando lo vio por última vez cerca de las 14.30: “Ellos - por los sospechosos- vinieron a almorzar porque conocen a mi madre. Siempre vienen, pero yo vengo cada 15 días o un mes. No vi cuando mi hijo salió”.

De la misma manera, comentó que en un momento su cuñado y la pareja amiga salieron de la casa junto a Loan y otros chicos. Cuando volvieron, notó que faltaba su hijo. “Les pregunté: ´¿Loan no estaba con ustedes?´. Me dijeron que se fueron a buscar naranjas, pero había naranjas en mi casa”, señaló.

“Empezamos a buscar y vine directo para acá -al lugar de la búsqueda-. Ellos no me dijeron nada. ¿Cómo van a llevar a la criatura ahí? ¿Por qué no piden permiso?”, se preguntó en una entrevista con el periodista Sebastián Domenech, y luego tildó a los sospechosos de “irresponsables”.

En ese sentido, siguió: “No tengo explicación. Acá no pasa nadie, no hay autos ni camionetas. Ellos cuando vienen dicen que hacen así, pero con mi hijo nunca. Algo no me está cerrando”.

El padre del desaparecido también aseguró que era la primera vez que Loan visitaba a su abuela. “Me dijo ´llevame a la casa de la abuela´ y vinimos a caballo”, recordó.