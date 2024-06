MANIFESTANTES PRENDIERON FUEGO UN AUTO DE CADENA 3 FRENTE AL CONGRESO: EL DESGARRADOR LLANTO DEL PERIODISTA

Manifestantes violentos prendieron fuego un auto de Cadena 3 frente al Congres, mientras el Senado debate la Ley Bases. El corresponsal del medio, Orlando Morales, lloró desconsoladamente tras ser golpeado y luego testigo de la situación.

El cronista Orlando Morales relató que se estaba por subir al vehículo cuando lo golpearon. En ese momento, lo dieron vuelta y lo prendieron fuego. Tras el hecho, el periodista y dueño del auto fue asistido por personal del SAME, que constató que estaba en buen estado.

"Estaba arriba del móvil, dije que lo quería sacar, me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, lo dieron vuelta y lo quemaron", relató a su propio medio.

Luego, en diálogo conmedios, agregó entre lágrimas: "Siento mucha angustia. No puede haber gente tan malvada. Hay que hablar, dialogar, pero no de esta forma. No queiro un país así para mis hijos y los hijos de los argentinos, que sea un país libre, que piense lo que piense pero con respeto", dijo emocionado tras lo ocurrido. Y expresó: "Desde el '92 que estoy en la calle y nunca me pasó esto, me pasó a mí pero le podría haber pasado a cualquiera, es angustiante".

Cadena 3 grabó, además, cuando tres hombres no identificados, que se trasladan en un auto con la patente dada vuelta, robaron cables del móvil incendiado de la radio.

El episodio se sumó a otros. Tras prender fuego el auto del periodista, incendiaron la moto de un Rappi, una hilera de Ecobicis y dieron vuelta otro vechículo e intentaron prenderlo fuego, mientras que otro manifestante tiró una jabalina casera con la punta prendida fuego contra la policía.